iPhone 14 Pro En İyi Selfie Kamerası Seçildi

Geçtiğimiz ayın en büyük gelişmelerinden biri olan iPhone 14'lerin piyasaya sürülmesinin ardından telefonların test sonuçları yavaş yavaş gelmeye başladı. Hem donanım hem de yazılım açısından birçok teste tabi tutulan iPhone 14 modelleri, çoğu testten alnının akıyla çıkmayı başardı. DxOMark tarafından yapılan selfie kamerası testinde ise iPhone 14 Pro en üst sıraya oturdu.

146 genel kamera puanı alan iPhone 14 Pro, Honor Magic4 Ultimate'in bir puan arkasında en iyi ikinci kameraya sahip telefon oldu. Yalnızca selfie kamerası söz konusu olduğunda ise iPhone 14 Pro tahtı eline geçirmeyi başardı.

iPhone 14 Pro En İyi Video Kaydeden Telefon

Genel olarak tüm kamerların ve işlevlerinin test edildiği çalışmalar sırasında iPhone 14 Pro, yeniden en iyi video kaydeden telefon unvanını kazandı. DxOMark sitesinin yaptığı teste göre 145 Selfie Puanı alan iPhone 14 Pro, Huawei P50 Pro'nun hemen önünde yer aldı.

Özellikle vlog çekmek için fazlasıyla başarılı olan iPhone, yeni eklenen aksiyon modu gibi özelliklerle diğer telefonlardan ayrılmayı başardı. Yüksek sabitleme kabiliyeti sayesinde neredeyse sıfır titreme ile çekilen videolarda kullanılan 48 megapiksellik lens, 200 megapiksele kadar varabilen lensleri geride bıraktı.

iPhone 14 Pro'nun fotoğraf ve video açısından böyle yüksek puanlar alması, görüntü yakalamada megapiksel kavramının aslında sanıldığı kadar önemli olmadığını yeniden ortaya koydu. Yüksek kaliteli lensleri ile çok daha fazla renk ve ışık yakalamayı başaran iPhone 14 Pro, yazılım tarafında da kameralara olabildiğince destek sağlıyor.