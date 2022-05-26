iPhone 14 Pro'nun Farklı Renk Seçeneklerinin Tasarımı Paylaşıldı

Mart ayında, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek olan iPhone 14 Pro'nun ilk bilgisayar destekli görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın birbirinden farklı renklerdeki görüntüleri paylaşıldı. Tasarımcı Ian Zelbo, iPhone 14 Pro'nun mor, gümüş, grafit ve altın gibi çeşitli renklerde yeni yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı.

Altın rengi dışında en dikkat çekici görüntü, iPhone 14 Pro için özel renk olarak piyasaya sürüleceği söylenen mor renk. Cihaz için planlanan daha fazla "özel renk" seçeneği olabilir ancak mor renk muhtemelen standart iPhone 14 modeli için sunulmayacak. Renk seçeneklerinin yanı sıra görüntüler, cihaza ek ekran alanı sağladığı söylenen ince çerçeveleri de görselleştirmiş durumda.

Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 14 serisi ile ilgili şu ana dek gelen sızıntılar, akıllı telefonun iPhone 13 serisinde bulunan mevcut 12MP geniş açılı kameradan önemli ölçüde daha büyük olan 48MP sensörlü geniş açılı ana kamerayla geleceğini gösteriyor.

Bunun dışında cihaz, hap şeklinde ve delikli tasarım olan çentikten kurtulacak ve ayrıca yeni nesil A16 Bionic işlemci ile birlikte gelecek. Yakın tarihli bir rapor, iPhone 14 Pro'daki yeni ProMotion ekranının, iPhone'larda şimdiye kadar eksik olan Always On Display özelliğine erişmesini sağlayacağını da belirtti. Bu yeni ekran paneli, değerli pil ömründen tasarruf sağlayan 1 Hz'e kadar düşebilen uyarlanabilir bir yenileme hızı teknolojisine sahip olacak.

iPhone 14 Pro Renk Kombinasyonları