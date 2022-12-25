iPhone 14 Pro'nun Grafik İşlemcisine Dair Gizli Planlar Ortaya Çıktı

Işın izleme (Ray Tracing), an itibarıyla oyun dünyasının grafikler ve ışıklandırma konusunda geldiği son noktayı temsil ediyor. Aktif edildiği takdirde gerçekçi ışık fiziğine dayalı bir görsellik sunan ışın izleme, günümüzde Nvidia, AMD ve Intel gibi ekran kartı üreticileri tarafından son model ekran kartlarına koyuluyor.

Ancak ışın izlemenin daha önce bilgisayar dışındaki cihazlarda kullanıldığına yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 ile şahit olmuştuk. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir rapora göre iPhone 14 Pro'ya ışın izleme teknolojisini içeren bir GPU koyulmak istendiği ortaya çıktı.

Fazla Güç Tüketimi Nedeniye Vazgeçildi

Işın izleme, GPU'ların özel olarak tasarlanmasıyla mümkün olabiliyor. İddialara göre iPhone 14 serisi geliştirilirken ARM mimarisine sahip yeni nesil A16 Bionic çiplerine ışın izleme ekleyen firma, istediği sonuçları alamadı.

Yeni nesil GPU'ya sahip A16 çipleri, ışın izleme konusunda kusursuz çalışsa da fazla güç tüketimi yaptığı ortaya çıktı. Telefon yönetimi konusunda oldukça katı prensiplere sahip olan Apple, bu durumun ortaya çıkmasından sonra derhâl A15 çiplerinde kullanılan GPU'ya geri dönüş yaptı.

Şirket içinde büyük bir infial yaratan bu başarısızlık, GPU tasarım ekibiyle yönetimin arasını bir hayli açtı. Hatta bu olay sonrasında bazı çalışanların işlerinden çıkarıldığı dahi iddia ediliyor.

iPhone 14 serisinin geri adım sayılabilecek bir şekilde eski GPU ile çıkması, rakiplerine karşı grafik işlemede geri düşmesine sebep oldu. Android'in iki kuvvetli çipi MediaTek Dimensity 9200 ve ışın izleme ile Unreal Engine 5 desteğine sahip olan Snapdragon 8 Gen 2, A16 Bionic'i geride bırakmış gibi duruyor.

Öte yandan firmanın ışın izleme konusundaki çalışmaları devam ediyor. Diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi Apple mükemmel hale getirdiğini düşündüğünde MacBook, iMac, iPad ve iPhone serisi cihazlarda ışın izlemeyi görmemiz mümkün hale gelecek.