iPhone 14 Pro'nun Kamerasıyla İlgili Yeni Detaylar

Apple nihayet gelecek hafta 7 Eylül'de iPhone 14 serisini tanıtacak ve söylentilere göre iPhone 14 Pro modellerinin yeni bir ekrana ve ayrıca geliştirilmiş kameralara sahip olması bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo, bu yılki üst düzey iPhone modellerinin daha büyük piksellere sahip yeni bir ultra geniş lense sahip olacağını bildirdi.

Kuo, Twitter'da hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max'in daha büyük bir sensöre sahip yeni bir ultra geniş lensle donatılacağını ve bunun da daha büyük piksellerle sonuçlanacağını bildirdi. Daha büyük piksellere sahip bir sensöre sahip olmak, düşük ışıklı durumlar için harika olan son işleme herhangi bir ekstraya ihtiyaç duymadan daha fazla ışık ve daha az gürültü ile görüntülerin yakalanmasını sağlar.

Şu anda iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, 1.0µm (mikrometre) pikselli 12MP ultra geniş lense sahip. Analist, bu yılki Pro modellerindeki ultra geniş lensin 1.4µm piksele sahip olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, yeni bileşenler mevcut bileşenlerden %70'e kadar daha pahalı olacak.

Ayrıca Kuo'ya göre Sony, Minebea, VCM, Largan ve LG Innotek, yeni iPhone 14 Pro'nun ultra geniş kamerasının bileşenlerini sağlamaktan sorumlu olacak.

Standart iPhone 14 Modeli Aynı Kamera Niteliklerine Sahip Değil

Önceki raporlar, ultra geniş lensin iPhone 14 Pro ile yükseltilen tek lens olmadığını ortaya çıkarmıştı. Yeni modellerin 8K çözünürlükte video çekebilen yeni 48MP geniş lense sahip olması bekleniyor. Bu arada ön kamera, otomatik odaklamalı daha büyük bir f/1.9 diyafram sensörüne sahip olacak ve bu da düşük ışıklı senaryolarda daha iyi görüntüler elde edilmesini sağlayacak.

Ne yazık ki, iPhone 14 serisinin giriş seviyesi modelleri için aynı şeyler mümkün olmayacak. iPhone 13 ile aynı tasarımı korumanın yanı sıra, daha uygun fiyatlı iPhone 14, önceki modele benzer kameralara ve daha fazla RAM ve daha iyi GPU ile biraz geliştirilmiş A15 Bionic işlemciye sahip olacak.

Bu yıl giriş seviyesi iPhone'a yapılan en büyük yükseltme, iPhone mini'nin yerini alacak yeni bir 6,7 inçlik modelin eklenmesi olacak. iPhone 14 Pro'ya gelince, her iki cihaz da daha büyük piller ve her zaman açık ekran özelliğini destekleyen yeni bir ekranın yanı sıra geleneksel çentik yerine hap şeklinde bir ön kamera ile daha önemli yükseltmelere sahip olacak. Analistler, iPhone 14 Pro serisinin mevcut Pro modellerden daha pahalı olacağına inanıyor.