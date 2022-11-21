iPhone 14 Pro Max En Hızlı 5G'ye Sahip Telefon Oldu
Amerika'da yapılan araştırma sonrasında iPhone 14 Pro Max'in en hızlı internet bağlantısına sahip telefon olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar!
5G bağlantısı, henüz ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasa da Amerika, Avrupa ve Çin gibi ülkelerde çoktan kurulmuş durumda. 5G telefonu olan kullanıcılar, yüksek internet hızı değerlerine ulaşabiliyor. İnternet hızı araştırma kuruluşu olan Ookla, Amerika'da yaptığı ölçümlerde en hızlı 5G bağlantısına sahip telefonu ortaya çıkardı.
Ookla'nın yayınladığı verilere göre iPhone 14 Pro Max, 177 mbps hız ile en hızlı 5G bağlantıya sahip telefon olarak öne çıkıyor. Yeni iPhone'ların 5G hız konusunda rakiplerine attığı bariz bir fark bulunuyor.
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Ookla'nın araştırması yalnızca iPhone telefonları kapsamıyordu. Detaylı bir araştırma yapan firma, en hızlı 5G bağlantıya sahip telefonları ortaya çıkardı. Ookla'nın araştırmasına göre telefonlar Amerika'daki hız değerleri aşağıdaki gibi sıralanıyor.
|İndirme (Mbps)
|Yükleme (Mbps)
|iPhone 14 Pro Max
|177.21
|19.28
|iPhone 14 Pro
|175.08
|18.59
|Samsung Galaxy Z Fold 4
|162.50
|15.17
|Samsung Galaxy S21+ 5G
|140.06
|14.77
|Samsung Galaxy S22 Ultra
|137.42
|14.48
Dünyada 5G iletişimin en yaygın olduğu ülkelerden biri olan Amerika'daki değerlerin telefonların internet hızının gerçek sıralamasını yansıttığı düşünülüyor. Öte yandan internet hızları, 5G altyapısına bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin Birleşik Krallık'ta yapılan testlerde internet hızı konusunda iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro'nun önünde yer alıyor.
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