iPhone 14 Pro'nun Özellikleriyle İlgili Bir Sızıntı Daha Geldi

iPhone 14 serisi bu yıl iki farklı akıllı telefon deneyimi sunacak. iPhone 14 ve 14 Max, iPhone 14 Pro ve Pro Max'ten farklı görünecek. Ayrıca raporlar doğruysa farklı özelliklere de sahip olacaklar. Bu, Apple'ın Pro ve Pro olmayan modelleri öncekinden daha iyi ayırt etmesini sağlayacak. Bugünse yenii bir iPhone 14 Pro özellikleri sızıntısı, bize bu yılki iPhone Pro deneyiminin nasıl olacağı hakkında daha detaylı fikir veriyor.

iPhone 14 Pro'nun özellikleri bu yıl şimdiye kadar çeşitli sızıntılarda ortaya çıktı. Bu nedenle yeni sızıntıdaki özellikler tanıdık gelebilir.

Birkaç gün önce güncellenmiş bir iPhone 14 Pro teknik özellik sızıntısını yayınlayan kişi aynı zamanda bugüne dek olan çeşitli söylentileri doğrulamış oldu.

Bu sızıntı, iPhone 14 Pro'nun 120Hz yenileme hızına ve 2532 x 1170 çözünürlüğe sahip 6,06 inç OLED LTPO ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Telefon, 4nm TSMC üretimi olan A16 Bionic işlemcinin yanı sıra 6 GB LPDDR5 RAM'e sahip olacak. Depolama kısmında ise 128 GB'dan 1 TB'a kadar giden bir skala mevcut.

Kamera sistemi yepyeni 48MP 1/1.3 genişliğinde bir sensöre sahip olacak. Apple'ın ultra geniş ve telefoto lensler için 12MP sensörler kullanmaya devam edeceği de sızıntıdaki iddialar arasında. Özellik sızıntısı ayrıca hap şeklindeki çentikten de bahsediyor ve iPhone 14 Pro'nun titanyum alaşımlı bir çerçeveye sahip olacağını iddia ediyor. Son olarak sızdıran kişi başlangıç fiyat noktasından bahsederek iPhone 14 Pro modeli için 100 dolarlık bir fiyat artışının söz konusu olacağını öne sürüyor.

Panel size isn’t right, slight increase, which means resolution isn’t likely right either.