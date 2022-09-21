iPhone 14 Pro Yeni Bir Sorunla Daha Karşı Karşıya

Geçen hafta iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in piyasaya sürülmesinin ardından, cihazları erkenden edinen bazı kişiler, bir araçta CarPlay üzerinden başlatılan telefon görüşmeleri sırasında ses seviyelerinin artırılmasını engelleyen bir sorun yaşadıklarını söyledi.

Etkilenen kullanıcılar, bu sorunu son üç ila dört gün içinde MacRumors Forumları, Reddit, Twitter ve Apple Destek Topluluğu'nda belgeledi. Kullanıcıların çoğu, bir iPhone 14 Pro veya iPhone 14 Pro Max ile CarPlay aracılığıyla birini aradıktan sonra, aramanın alıcı tarafında seslerinin kısık veya uzaktan geldiğini söyledi.

Şikayetlerin çoğu, iOS 16.0.1 çalıştıran iPhone 14 Pro veya Pro Max'e sahip kullanıcılardan geliyor ancak en az bir kullanıcı, sorunun standart iPhone 14'ü de etkilediğini söyledi.

Apple Gelecek Hafta iOS 16 Güncellemesiyle Sorunları Çözmeyi Planlıyor

Sorunun nedeninin ne olduğu veya kaç kullanıcının etkilendiği belli değil ancak iPhone 14 modellerini etkileyen başka bir hata gibi görünüyor. Apple, iPhone 14 Pro modellerinde belirli uygulamalarda kontrolsüz bir şekilde titreyen arka kamera, başka bir iPhone'dan veri aktarımından sonra donan iPhone 14 Pro modelleri ve aşırı kopyalama ve yapıştırma izniyle ilgili sorunlar için önümüzdeki hafta bir iOS 16 güncellemesi yayınlamayı planlıyor.

Gelecek güncelleme ile bu tip sorunların çözülmesi bekleniyor.