Hataları Bitmiyor: iPhone 14 Pro'da Bir Sorun Daha!

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın iPhone 14 serisinin lansmanı gerçekleştirilmiş ve satışa sunulmuştu. Telefon iyi bir çıkış yakalasa da önceki iPhone'lara kıyasla daha fazla soruna sahip şekilde geldi. Birçoğu Apple'ın düzenli güncellemeleriyle düzeltilse de bugün yeni bir sorun daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada bazı iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max kullanıcıları, cihaz açıldığında iPhone ekranlarında yatay çizgilerin yanıp söndüğünü ve bunun neden veya nasıl düzeltileceğine dair net bir neden bulamadıklarını bildiriyor.

Reddit'teki bir ileti dizisinde düzinelerce "iPhone 14 Pro" kullanıcısı, cihaz açıldığında birkaç saniye sonra kaybolmadan önce ekranda bir veya daha fazla yeşil ve sarı çizginin yanıp söndüğünü bildiriyor.

iPhone 14 Pro Ekranında Yatay Çizgiler Çıkıyor

Aynı kullanıcılara göre Apple Destek onlara sorunun bir donanım arızasının sonucu olmadığını, iOS 16'daki bir hata olduğunu bildiriyor. Reddit, Apple Destek forumları ve MacRumors forumundaki kullanıcılara göre bazı kullanıcılar sorunun ‌iOS 16‌ eski sürümlerinde bile meydana geldiğini bildirse de sorun iOS 16.2 güncellemesinden sonra başlamış gibi görünüyor.

Reddit'teki bir kullanıcı, bir Apple mühendisinin kendilerine telefonla Apple'ın sorun için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını bildirdiğini iddia ediyor ancak kesin ayrıntılar bilinmiyor.

Apple şu anda iOS 16.3'ü geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları ile test ediyor ancak güncellemenin gelecek yılın başlarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.