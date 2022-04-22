iPhone 14 Pro'nun Ekranı, iPhone 14'ten Farklı Olacak

Standart iPhone 14 ile Pro serisi arasında kameralar, çentik eksikliği ve farklı işlemciler de dâhil olmak üzere birçok potansiyel fark söylentileri ortalıkta dolanıyor ve bugünse bir raporda başka bir potansiyel farktan bahsedildi.

Çinli MyDrivers sitesine göre Apple, üretilmesi beklenen 50 milyon panelli 6.1 inç iPhone 14 için ekranları üretmesi noktasında BOE şirketini kullanmaya başlıyor. Görünüşe göre Apple, serinin diğer üyeleri için ekran üretiminde Samsung ve LG'ye bağlı kalmayı planlıyor ve hâlihazırda bunlar Apple'ın geçmişte güvendiği şirketler.

BOE geçmişte Vivo, Huawei ve Oppo telefonlar için ekranlar yaptı bu nedenle kesinlikle yeni bir şirket değil ancak mobil ekran alanında Samsung kadar da büyük değil.

BOE'nin birçok eski model için iPhone ekranları ürettiğine dair söylentileri daha önce duyduğumuzu belirtmekte fayda var bu yüzden bu iddialar da yalnızca söylentiden ibaret olabilir ancak Apple'ın bu kararı almasının arkasında birkaç önemli neden olabilir.

Apple, Ekranları İçin Birçok Şirketle Birden Çalışıyor

BOE tarafından yapılan bir ekran muhtemelen LG veya Samsung tarafından yapılandan çok farklı görünmeyecektir bu nedenle ekranlar arası bariz farklar görmeyi beklemiyoruz ancak bu kararların alınmasının belli başlı nedenleri var. Bilindiği üzere Asya'daki mevcut karantina kısıtlamaları iPhone'ların üretim sürecini etkiliyor ve bu bir sonraki iPhone'ları etkilemeyecek olsa bile kısıtlamaların devam etme ihtimali var.

Bu noktada Apple, ekranlar için üretim süreçlerini çeşitlendirerek iPhone 14'ün küresel problemlerden etkilenme olasılığını çok daha düşük hâle getiriyor. Daha fazla karantina kısıtlamaları olduğunda iPhone serisinin tümü değil, yalnızca belirli ürünleri etkilenecektir. Ekran şirketlerinin oldukça çeşitli temellere sahip olduğunu belirtmekte fayda var. BOE bir Çin devlet şirketiyken, LG Display'in fabrikalarının çoğu Güney Kore'de. Samsung'sa büyük çoğunlukla Hindistan üzerinden üretimlerini gerçekleştiriyor. Yani tek bir karantina kısıtlaması üç şirketi birden etkilemiyor.

Bu da, 2022'nin ortalarına doğru hala küresel sıkıntılar yaşanırsa bunun iPhone 14'ü etkilemeyeceği anlamına gelecek. Dolayısıyla ürünlere ulaşmak normalden daha kolay olacak.