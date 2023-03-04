Apple, Sarı Renk iPhone 14'leri Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Apple severler yakında iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için yeni bir renk seçeneğine sahip olabilir. Japon blog MacOtakara tarafından paylaşılan yeni bir Weibo gönderisine göre teknoloji devi gelecek modelleri bu bahar sarı renkte sunmayı planlıyor.

MacRumors'un bildirdiğine göre, birden fazla kaynak Apple'ın halkla ilişkiler ekibinin önümüzdeki hafta yeni iPhone renk seçeneği ya da tamamen başka bir şeyle ilgili olabilecek bir ürün brifingi planladığını doğruladı.

Sarı Renk iPhone 14 Yakında Satışa Sunulacak

Yıllık iPhone döngüsünün ortasında yeni renk seçenekleri eklemek, Apple'ın satışları ve medyanın ilgisini artırmak için kullandığı yaygın taktiklerden biri. Şirket geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisi için yeni yeşil renkleri tanıtmış, Nisan 2021'de ise iPhone 12 ve iPhone 12 mini mor renkte satışa sunulmuştu.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için mevcut renk seçenekleri arasında mavi, mor, gece yarısı (siyah), yıldız ışığı (beyaz/gümüş) ve kırmızı bulunurken, iPhone 14 Pro modelleri derin mor, altın, gümüş ve uzay siyahı renkleriyle geliyor. Pro modellerinin sarı renk seçeneğine sahip olup olmayacağı ya da Apple'ın sarı rengi pro modele de ekleyip eklemeyeceği belli değil.

Tüm bunların yanı sıra Apple'ın bir sonraki iPhone'u olan iPhone 15 Pro'nun yeni ve daha koyu bir kırmızı renk seçeneğiyle geleceği bildiriliyor. Önceki modellerdeki parlak kırmızı renginin aksine, bu yeni tonun daha koyu olduğu söyleniyor.