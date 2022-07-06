Artık Kesinleşti: iPhone 14 Serisi 2 Farklı İşlemciyle Geliyor

Bu yılın başlarında ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun ilgi çekici bir raporu, Apple'ın yeni A16 işlemcisini yalnızca iPhone 14 Pro modelleri için kullanacağını, normal iPhone 14 modellerinin ise geçen yılki A15 işlemcisini kullanacağını ortaya koyuyordu. Şimdi ise yeni bir raporunda Kuo, giriş seviyesi ve orta sınıf iPhone modellerinin, şirketin iş stratejisini değiştirmesi nedeniyle gelecekte Apple'ın en yeni işlemcilerine sahip olamayacağını iddia ediyor.

Apple'ın bu yıl 4 yeni iPhone modelini duyurması bekleniyor. Bunlar iPhone 14, iPhone 14 Max (iPhone mini'nin yerini alacak daha büyük 6,7 inçlik bir sürüm), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Normal iPhone 14 modelleri, minimal dâhili yükseltmelerle iPhone 13 ile aynı tasarımı korurken, Pro serisi yeni ekran tasarımı ve önemli kamera yükseltmeleriyle daha fazla dikkat çekecek.

Apple Geçmişte de Aynı Politikayı İzlemişti

Bu, elbette Apple'ın daha pahalı iPhone modellerine özel yeni bir tasarım gibi büyük yenilikler yaptığı ilk seferi değil. 2017'de iPhone X, yepyeni bir tasarım, Face ID ve diğer yeni teknolojilerle tanıtılırken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone 7'nin yalnızca daha iyi sürümleriydi ancak hem iPhone 8 hem de iPhone X, aynı A11 Bionic işlemci tarafından destekleniyordu. Apple bu stratejiyi sonraki yıllarda iPhone XR ve iPhone XS, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile de izledi. Şimdi ise işler değişecek gibi görünüyor.

Kuo'nun raporunun ardından hem 9to5Mac hem de Bloomberg bağımsız kaynaklarla 4 iPhone 14 modelinden sadece ikisinin yeni ve daha hızlı bir işlemciye sahip olacağını doğruladı. Bazı analistler, Apple'ın yeni telefonlarında 4 GB yerine 6 GB RAM'e sahip A15 işlemcinin daha güçlü bir sürümünü kullanacağına inansa da kullanılacak işlemci, iPhone 13 serisinde bulunanla aynı olacak.

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