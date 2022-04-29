iPhone 14 Serisinin Ekranı Ortaya Çıktı

Apple'ın geliştirilmekte olan yeni serisi iPhone 14'ün ekranı nihayet ortaya çıktı. Daha önce kalıplarını gördüğümüz telefonların ekranları hakkında uzun süredir birçok söylenti ortada dolaşıyordu. Yeni sızan görselle birlikte birçok iddia da resmiyete kavuşmuş oldu.

Daha önce sizlerle sızdırılan iPhone 14 kalıplarını paylaşmıştık. Bugünse telefonun ekranı ortaya çıkmış oldu. Dört iPhone 14 modelinin ön cam panellerinin, Twitter'da @SaranByte tarafından paylaşıldığı ve 9to5Mac tarafından bildirildiği üzere Çin sosyal medya web sitesi Weibo kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Ekranlar yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için söylentisi dönen delikli tasarımı değil, aynı zamanda bu modeller için biraz daha ince çerçeveleri ve daha uzun en boy oranını da ortaya koyuyor. Beklendiği gibi görsel, standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinin iPhone 13 modelleriyle aynı çentiği koruyacağını da gösteriyor. Keza görsellerde hap şeklindeki Face ID'yi de görebiliyoruz.

iPhone 14 Sızıntıları Yavaş Yavaş Resmiyete Kavuşuyor

Görselin resmî olup olmadığı netlik kazanmazken ön cam paneller, iPhone 14 modelleri hakkında şimdiye kadar duyduğumuz tüm söylentilerle örtüşüyor ve benzer sızıntılar geçmişte de yaşanmıştı. Örneğin geçen yıl MacRumors, doğru olduğu kanıtlanan tüm iPhone 13 modelleri için özel olarak ön cam panellerin bir görüntüsünü paylaşmıştı.

Ekran sektörü danışmanı Ross Young ve Bloomberg'den Mark Gurman da dâhil olmak üzere kaynaklar bu görseli doğruluyor.

Peki siz bu yeni ekranlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.