iPhone 14 Serisi Fiyatıyla İlgili Yeni Gelişme

Bir analist iPhone 14 serisi için Apple'ın 100 dolarlık bir fiyat artışı getirebileceğini iddia ediyor. Eğer iddialar doğruysa yeni iPhone serisi tüketiciler için ekstra maliyetle piyasadaki yerini alacak.

Apple'ın geniş tedarik zinciri, bu sonbaharda iPhone 14 serisinin raflardaki yerini alabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bununla birlikte tedarikçilerin maliyetleri göz önünde bulundurarak yaptığı düzenlemeler, Apple'ı amiral gemisi ürünlerinin fiyatını önemli miktarda artırmaya zorlayabilir.

Sun'ın haberine göre Wedbush Securities analisti Dan Ives, şirketin "iPhone 14 için 100 dolarlık bir fiyat artışının geleceğine" inandığını söyledi. Ives fiyatların tüm tedarik zincirinde arttığını ve Apple'ın bu maliyetleri tüketiciye iletmesi gerektiğini belirtti.

Bileşen Maliyetleri iPhone'u Zama Zorluyor

Bileşen endüstrisindeki çeşitli unsurlar, Samsung'un diğer dökümhaneleri takiben Mayıs ayında çip üretim fiyatlarını %20 artırması gibi çeşitli nedenlerle fiyatları yükseltiyor. Covid nedeniyle yaşanan karantina kısıtlamaları, şirketlerin üretimi yakalamaya çalıştığı dönemde Apple'ın tedarik zinciri için de sorunlara neden oldu.

Ives'in iddiasını doğrulayan CCS Insight'tan Ben Wood, bir fiyat artışının olabileceğini düşündüğünü söyledi ancak bu tamamen Apple'ın bu kararı alacak güçte olup olmamasına bağlı.

Apple bir fiyat artışı yaparsa standart modelin maliyeti önemli ölçüde artabilir. Temel model iPhone 13 ve iPhone 13 Pro küresel çapta sırasıyla 799 $ ve 999 $ fiyat etiketlerine sahip, bu nedenle iPhone 14 sırasıyla 899 $ ve 1.099 $ fiyat etiketiyle küresel çapta çıkışını gerçekleştirebilir. Türkiye'de ise mevcut fiyatların üzerinde ortalama 1.500-2.000₺ artış olmasını bekleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.