iPhone 14 Serisinin Fiyatları Belli Oldu

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14 serisi şüphesiz serinin en zorluklarla boğuşan telefonu konumunda. Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14'ün geçtiğimiz günlerde ekranı ortaya çıkmıştı. Yeni gelen haberlere göre şimdi de fiyatı belli olmuş gibi görünüyor. Eğer bu fiyatlar doğruysa Apple uzun süre adından söz ettirebilir.

Apple analisti Chris Casso, Apple'ın iPhone 14 fiyatlarını arttırmayı planladığını ve bunun satışları da önemli ölçüde etkileyeceğini belirtiyor. Yerel para biriminin fiyatının yükselmesi korkuları, Apple'ın iPhone 14 fiyatlarını artırma eğilimine ittiğini belirten Casso, dövizde değişiklik olmadığı sürece Apple'ın bu zamının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Tabii burada tek sorun bu değil. Apple cihazlarının üretim ve tedarik sürecinin büyük çoğunluğunu Çin'den karşılıyor. Çin'deki mevcut COVID-19 karantina kısıtlamaları Apple'ın bir süredir iPhone üretimlerini askıya almış durumda. Bu da tedarik ihtiyacını karşılayamayacağı için Apple'ı fiyat artışına sürüklemiş olabilir.

iPhone 14 Serisi Fiyatları

Analist Chris Casso, iPhone 14 Pro'nun fiyatının 1099 dolar, iPhone 14 Pro Max'in 1199 dolar fiyat etiketine sahip olmasını bekliyor. iPhone 13 mini'nin daha büyük ekranlı versiyonu iPhone 14 Max'in ise 999 dolardan satışa sunulması gündemde. Fiyatlarda ortalama 300 dolarlık bir artış söz konusu.

Elbette bu fiyatların satışlara etkisi olabilir ancak burada önemli noktada Apple bu zammı satışların artacağını düşünerek mi yaptı yoksa satışların artışını takriben oluşacak tedarik sıkıntısının önüne geçmek için mi yaptı? Bunun cevabını öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.

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