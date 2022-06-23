iPhone 14 Serisinin Pil Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Üç aydan kısa bir süre içinde Apple'ın yeni iPhone 14 serisini tanıtması bekleniyor. Dört farklı modelle gelecek olan yeni iPhone 14 serisinde görebileceğimiz bazı özellikler hakkında söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Şimdi, Çin sosyal medyası Baidu'daki bir gönderi, yeni iPhone 14 modellerinin her birinin pil kapasitesini ortaya koyuyor.

Çin sosyal medyasında her zaman yeni Apple sürümleri hakkında söylentiler bulan ve takipçileriyle paylaşan Twitter kullanıcısı ShrimpApplePro tarafından paylaşıldığı üzere yeni normal ve pro iPhone'ların pil kapasitelerini içeren yeni bilgiler ortaya çıktı. Bunlar söylentiden ibaret olduğu için resmîyete dökülüp dökülmeyeceğinin garantisi yok ancak Apple'ın iki iPhone 14 modeli için pil kapasitesini artırabileceğini ve mevcut nesle kıyasla cihazlardan birinin boyutunu biraz azaltabileceğini görmek ilginç.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022

iPhone 14 Serisi Pil Kapasiteleri

Baidu gönderisine göre normal iPhone 14, iPhone 13'ün 3.227 mAh pili ile karşılaştırıldığında 3.279 mAh pil içerecek. iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro'nun 3.095 mAh piline kıyasla 3.200 mAh pile sahip olacak. Öte yandan iPhone 14 Pro Max, 4.352 mAh pile sahip 13 Pro Max ile karşılaştırıldığında 4.323 mAh ile biraz daha küçük bir pile sahip olacak gibi görünüyor. Karşılaştırılamayan tek model ise bu nesilde daha büyük pile sahip olması beklenen iPhone 14 Plus/Max. O da 4.325 mAh ile karşımıza çıkacak.

Pil kapasitelerinin yanı sıra 9to5Mac kısa süre önce Ming-Chi Kuo tarafından yapılan bir analizde iPhone 14'ün otomatik odaklama, altı parçalı lens ve daha geniş f/1.9 diyafram ile yıllar içindeki en büyük ön kamera iyileştirmesini alacağını bildirdi.

Peki siz iPhone 14'ün pil kapasiteleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.