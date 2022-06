iPhone 14 Serisinin Pil Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Üç aydan kısa bir süre içinde Apple'ın yeni iPhone 14 serisini tanıtması bekleniyor. Dört farklı modelle gelecek olan yeni iPhone 14 serisinde görebileceğimiz bazı özellikler hakkında söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Şimdi, Çin sosyal medyası Baidu'daki bir gönderi, yeni iPhone 14 modellerinin her birinin pil kapasitesini ortaya koyuyor.

Çin sosyal medyasında her zaman yeni Apple sürümleri hakkında söylentiler bulan ve takipçileriyle paylaşan Twitter kullanıcısı ShrimpApplePro tarafından paylaşıldığı üzere yeni normal ve pro iPhone'ların pil kapasitelerini içeren yeni bilgiler ortaya çıktı. Bunlar söylentiden ibaret olduğu için resmîyete dökülüp dökülmeyeceğinin garantisi yok ancak Apple'ın iki iPhone 14 modeli için pil kapasitesini artırabileceğini ve mevcut nesle kıyasla cihazlardan birinin boyutunu biraz azaltabileceğini görmek ilginç.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

