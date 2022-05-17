iPhone 14 Serisinin Kılıfları Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay iPhone 14 serisinin kalıplarının sızdırıldığı haberi, iPhone 14 serisine ilk kez ön bakış atmamızı sağlamıştı. Öyle ki serideki cihazların ebatlarına dair daha net bir fikir sahibi olmuştuk. Bugünse yine iPhone 14'e ait üçüncü parti şirketler tarafından oluşturulmuş kılıflar karşımızda ve bu kılıflar, serideki iPhone'ların kamera üniteleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

iPhone 13 mini'nin satışlarının beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle Apple bu yıl daha büyük iPhone boyutlarına odaklanmaya hazırlanıyor. 6.1 inç iPhone 14, 6.1 inç iPhone 14 Pro, 6.7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max görmeyi bekliyoruz.

Önemli tasarım değişiklikleri beklenmese de tüm bu modellerin kamera iyileştirmelerine sahip olması muhtemel ve sonuç olarak kamera üniteleri yaklaşık %5 daha büyük olacak şekilde ayarlanmış durumda. Fark en çok Pro modellerinde olacak gibi görünüyor. Tüm iPhone 14 modellerinin cihazın arkasındaki Ultra Geniş kamerada iyileştirmeler görmesi beklenirken, iPhone Pro modellerinde ana geniş açılı kamerada önemli iyileştirmeler ve telefoto lenste güncellemeler görülebilir.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinin 48MP geniş açılı kameraya sahip olacağına inanıyor ki bu, mevcut 12MP kameranın yanı sıra 8K video kayıt özelliğine göre büyük bir gelişme olacak.

iPhone 14 Serisi Yeni Kamera Özellikleriyle Gelecek

iPhone 14 Pro modellerindeki 48MP kameranın da piksel gruplama olarak bilinen bir işlemle 12MP çekim yapma yeteneğine sahip olması muhtemel. Piksel gruplama, gelişmiş düşük ışık hassasiyeti için kameranın görüntü sensöründeki birden çok küçük pikselden gelen verileri tek bir "süper piksel"de birleştirme özelliğine verilen isimden ibaret.

Kamera ünitesinin büyüklüğünün, gelişmiş fotoğraf özellikleri için önemli bir adım olup olmadığına kullanıcıların kendileri karar vermesi gerekecek ancak iPhone 13 modelleri için tasarlanan kılıfların boyut artışı nedeniyle iPhone 14 modellerine uyma olasılığının düşük olduğunu söylememiz gerekiyor.

Apple'ın önceki lansman zaman çizelgelerini takip etmesi hâlinde iPhone 14 modellerini Eylül 2022'de düzenlenmesi muhtemel bir etkinlikte tanıtması bekleniyor.