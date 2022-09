iPhone 14 Serisinin Ön Sipariş Fiyatları Ortaya Çıktı

Apple, 7 Eylül'de "Far Out" adlı özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Şirket eski düzenine geri dönmeyecek, bunun yerine yine ve yeniden çevrimiçi lansman etkinliğine bağlı kalacak. Bu etkinlikte şirket sadece iPhone 14 serisini piyasaya sürmeyecek, aynı zamanda Apple Watch Series 8'i de piyasaya sürecek. Ayrıca şirket yeni iOS 16 sisteminin detaylarını resmî olarak açıklayacak.

Önceki neslin fiyatını koruyan iPhone 13 serisinin aksine, iPhone 14 serisinin farklı olması bekleniyor. Öyle ki telefonların bir miktar fiyat artışıyla geleceğine dair söylentiler de vardı.

iPhone 14 serisi ile ilgili en son bilgiler Çin'deki fiyatıyla ilgili. Bir Weibo teknoloji blog yazarı Angangah'a göre iPhone 14 serisi şimdiden çevrimdışı mağazalarda ön satışta. Hatta Çin'de iPhone fiyatlarını gösteren bazı görüntüler dolaşıyor. Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken bir şey "Max" modelinin değil, yeni "Plus" modelinin eklenmesi gibi görünüyor. Apple'ın mini modelden vazgeçip, Plus veya Max modeliyle değiştireceğine dair söylentiler vardı. Görünüşe göre Max modeline değil Plus modeline sahip olacağız.

iPhone 14 Ön Sipariş Fiyatları

Fiyat beklentileri açısından, 6.1 inç iPhone 14'ün satış öncesi fiyatı 6.699 yuan'dan (971 $) başlıyor ancak 6.7 inç iPhone 14 Plus'ın ön satış fiyatı 7.399 yuan'dan (1072 $) başlıyor. 6.1 inç iPhone 14 Pro'nun ön satış fiyatı 9.899 yuan (1435 $) olarak görülürken, 6.7 inç iPhone 14 Pro Max'in ön satış fiyatı ise 10.899 yuan (1580 $) olarak belirlenmiş.

Yine de iPhone 14 serisinin fiyatlarının hâlâ oldukça pahalı olduğunu fark edebiliyoruz. Bu nedenle karar vermeden önce resmî fiyatları beklemek daha doğru olabilir.

Analist Ming-Chi Kuo daha önce iPhone 14 serisindeki bileşenlerin artan fiyatlarının ve iPhone 14 Max'in (veya iPhone 14 Plus'ın) popülaritesinin bu yıl ortalama satış fiyatını %15 artıracağını tahmin etmişti. Pazar istihbarat şirketi TrendForce, Apple'ın durgun ekonomi ve akıllı telefon pazarındaki düşüş göz önüne alındığında mütevazı fiyat artışlarıyla temkinli davranmasının beklendiğini söyledi. Tahminlere göre iPhone 14 serisinin ortalama fiyatı yaklaşık 50 dolar artacak.