iPhone 14 Serisinin RAM Boyutu Belli Oldu

Tayvanlı araştırma firması TrendForce'a göre bu yıl piyasaya çıkacak dört iPhone 14 modelinin tamamı 6 GB RAM ile donatılacak. TrendForce, iPhone 14 Pro modellerinin LPDDR5 olarak bilinen daha hızlı ve güç açısından daha verimli bir RAM türüne yükseltileceğini, standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinin ise LPDDR4X'e bağlı kalmasının beklendiğini söyledi.

Raporun doğru olduğu kanıtlanırsa iPhone 14 serisi ile iPhone 13 serisi arasındaki skala şu şekilde olacak:

iPhone 13 mini: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone 13: 4GB (LPDDR4X)

4GB (LPDDR4X) iPhone 13 Pro: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 13 Pro Max: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 14: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 14 Max: 6GB (LPDDR4X)

6GB (LPDDR4X) iPhone 14 Pro: 6GB (LPDDR5)

6GB (LPDDR5) iPhone 14 Pro Max: 6GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Modellerinin 256 GB Depolamayla Geleceği Belirtiliyor

Rapor, dört iPhone 14 modelinin de 6 GB RAM ile donatılacağını ve iPhone 14 Pro modellerinin LPDDR5'e yükseltileceğini iddia eden Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgilerle de örtüşüyor. TrendForce ayrıca iPhone 13 Pro modellerinde 128 GB'a kıyasla iPhone 14 Pro modellerinin 256 GB depolama alanıyla başlayabileceğini öne sürüyor.

Daha önce belirtildiği gibi iPhone 14 Pro modellerine özel olması beklenen iki özellik, yükseltilmiş 48MP arka kamera lensi ve A16 işlemci. Standart iPhone 14 modellerinin ise A15 işlemci ile gelmesi bekleniyor.

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