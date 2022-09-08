iPhone 14 Serisinin Sahip Olduğu RAM Belli Oldu

Geçtiğimiz akşamki etkinlikte tanıtılan iPhone 14 modelleriyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşlemciler, depolama alanı, kameralar ve daha fazlasındaki farklılıklara rağmen her iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modeli aynı şekilde 6 GB RAM'e sahip olarak geliyor.

Temmuz 2022'de ortaya çıkan bir söylenti, iPhone 14'ün LPDDR4X RAM kullanacağını, iPhone 14 Pro modellerinin ise 6 GB daha yeni ve daha hızlı LPDDR5 RAM alacağını öne sürdü. Görünüşe göre RAM miktarı söylentisi doğruymuş.

Perşembe günü MacRumors'tan bir rapor en son Xcode 14 beta dosyalarından toplanan verilerde bulunan keşfi paylaştı ve 6 GB RAM'i doğruladı ancak bu doğrulama RAM türünü içermiyor.

2021 iPhone Modelleri RAM Miktarı

iPhone 13 mini: 4 GB

iPhone 13: 4 GB

iPhone 13 Pro: 6 GB

iPhone 13 Pro Max: 6 GB

2022 iPhone Modelleri RAM Miktarı

iPhone 14: 6 GB

iPhone 14 Plus: 6 GB

iPhone 14 Pro: 6 GB

iPhone 14 Pro Max: 6 GB

Xcode dosyaları, telefonların ne tür RAM'e sahip olduğu hakkında bilgi içermiyor ve yalnızca RAM miktarını ele alıyor. iPhone 13 serisinin tamamı, çoğunlukla SK Hynix'ten LPDDR4X içeriyor. RAM bilmeyenler için iPhone 14 ve iPhone 14 Plus içindeki A15 Bionic işlemciye ve iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max içindeki A16 Bionic işlemciye güç sağlıyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, 9 Eylül Cuma günü ön siparişe sunulacak. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 16 Eylül Cuma günü gönderime başlayacak. iPhone 14 Plus ise 7 Ekim Cuma günü satışa sunulacak.