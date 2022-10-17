iPhone 14 Serisinin Sorunları Bitmek Bilmiyor: Şimdi de SIM Hatası

iPhone 14 serisi, kullanıcıları ile buluştuğu günden itibaren bir dolu sorunla gündeme geliyor. Şimdi de 14, 14 Plus, 14 Pro ve Pro Max modellerinde SIM sorunu olduğu bilgileri geliyor.

7 Eylül'de tanıtılan Apple'ın son telefon serisinin tüm modelleri Türkiye'de satışta. Fiyatları ile ulaşılabilirlik açısından biraz geride kalan telefonlarda kullanıcılar ''SIM Desteklenmiyor'' sorunu yaşamaya başladı.

iPhone 14 Sorunları Bitmiyor

İlk çıktığı günden itibaren tartışmalara sebep olan, kimilerinin beğenisini kazandığı kimilerinin de büyük eleştirilere maruz bıraktığı 14 serisi, son günlerde bir dizi sorunla gündeme geliyor.

Donanımsal olarak değil yazılımsal bir hatadan kaynaklı yaşanan SIM sorunu şu an Apple tarafından inceleniyor. Yakında gelecek güncelleme ile sorunun çözülmesi bekleniyor. ''SIM Desteklenmiyor'' mesajı ekrana geldikten sonra telefonların donduğuna ve kullanılamaz hale geldiği de Apple tarafından aktarılan bilgiler arasında.

Marka, bu mesaj ekrana geldiği zaman kişilerin mesajın ortadan kendiliğinden gitmesini beklemeleri yönünde talepte bulunuyor. Eğer mesaj kendiliğinden gitmezse, kişilerin iPhone'larını sıfırlaması ve teknik servise başvurmaları gerektiğini belirtiyor.