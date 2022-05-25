iPhone 14 Piyasaya Sürüldüğünde Büyük Stok Sorunları Yaşayabilir

Bugün yeni bir rapor, üretime yönelik hazırlık çalışmaları hazırlanan programın gerisinde kaldığından iPhone 14'ün çıkış süreci ve stok durumlarının gelecekte lansmanıyla birlikte büyük risk altında olduğunu vurguluyor. Apple ve tedarikçilerinin kaybedilen zamanı telafi etmek için sıkı çalıştıkları söyleniyor ancak bu, Çin'deki COVID-19 karantina kısıtlamaları göz önüne alındığında "zorlu" süreçlerden geçildiğini kanıtlıyor.

Apple ve diğer teknoloji şirketleri, küresel çip sıkıntısıyla başlayan şu anda benzeri görülmemiş üretim sorunlarıyla karşı karşıya. Kıtlık, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Bunlar arasında pandemi sırasında artan teknoloji talebi, COVID ile ilgili üretim kesintisi ve otomobil üreticilerinin artan çip talebi yer alıyor çünkü arabalar artan sayıda mikroişlemci birimine güveniyor. En büyük sorun CPU'larda ve GPU'larda değil, ekran sürücüleri ve güç yönetim sistemleri gibi çok daha sıradan çiplerde. Bu nispeten düşük teknolojili çipler, Apple cihazları da dâhil olmak üzere çok sayıda cihazda kullanılıyor.

iPhone 14 Stok Sorunlarını Aşmanın Yollarını Arıyor

Bu durum, Çin'deki COVID-19 karantina kısıtlamalarıyla büyük ölçüde daha da kötüleşiyor. Ülke, yalnızca birkaç vakaya yanıt olarak şehir genelinde karantina kısıtlamaları uygulama konusunda ısrar etmeye devam ediyor ve çoğu kişi enfeksiyonun ülkeden tamamen ortadan kaldırılması için bunun imkansız bir girişim olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz ay Apple'ın en büyük 200 tedarikçisinin yarısının karantina bölgelerinde faaliyet gösterdiği bildirilmişti.

Yakın tarihli bir rapor, en kötü durumun iPhone 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte 6-10 milyon civarı iPhone biriminin kaybı olduğunu söyledi.

Kilitlenmeler artık hafifliyor olsa da bugünkü Nikkei Asia raporu, Apple ve tedarikçilerinin artık kaybedilen zamanı telafi etmek için mücadele ettiğini söylüyor. Nikkei Asia konuyla ilgili olarak "Apple'ın bu yılki yeni amiral gemisi iPhone'larından en az birinin geliştirilmesi, Çin'deki bir ay boyunca süren COVID kısıtlamalarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle planlanan programın gerisinde kaldı." dedi.

Apple'ın geleneksel Eylül sonu lansmanı için planlanan program, tüm yeni iPhone modellerinin EVT aşamasını Haziran sonuna kadar tamamlamasını gerektiriyor ancak modellerden en az birinin üç hafta geride kaldığı söyleniyor. Zaman bir şekilde ayarlanmadığı sürece, iPhone'lardan en az biri resmi lansmanda mevcut olmayabilir.