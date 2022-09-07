iPhone 14'ün Tanıtılacağı Etkinliği Nasıl İzlerim?

Eylül ayına girdik ve bunun ne anlama geldiğini tüm teknoloji sektörü biliyor. Elbette yeni iPhone modeli ve birbirinden yenilikçi Apple cihazları. Apple'ın bugün iPhone 14 serisini ve daha pek çok cihazı tanıtması bekleniyor.

Apple'ın bu önemli etkinliği Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Etkinliği canlı olarak takip etmek istiyorsanız Apple'ın web sitesine buradan gidebilir veya YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yıl iPhone'lar için beklenen en dikkate değer değişiklik, Plus modelinin yeniden tanıtılması. Mini serisinin başarısız olması nedeniyle Apple muhtemelen standart iPhone'un daha büyük bir versiyonu olarak işlev görecek bir iPhone 14 Plus'ı duyuracak.

Bir başka büyük söylenti, iPhone 14 Pro ve Pro Max'in olağan işlemci yükseltmesini alabileceği ancak Pro olmayan modellerin almayacak olması. Bu gerçekleşirse tüm iPhone dünyası için büyük bir değişim olacak.

iPhone 14 Serisinin Yanı Sıra Yeni iPad ve Apple Watch Görebiliriz

Son olarak ise yeni iPhone 14 serisi ile ilgili üçüncü potansiyel büyük değişiklik, Pro modellerdeki çentiğin kaldırılması. iPhone 14 Pro ve Pro Max, bunun yerine hap şeklinde kesiklere sahip olacak. Şimdilik bu üç büyük değişiklik dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Etkinlikte yeni iPhone'ların yanı sıra başka donanımlar da görmeyi bekliyoruz. Pro modelinin potansiyel tanıtımını içeren yeni bir Apple Watch ile karşılaşabiliriz. Ayrıca yeni nesil bir AirPods Pro da görmeyi beklediğimiz donanımlardan. iPad ve iPad Pro ile ilgili yeniliklerin de etkinlikte yer alacağı söylentiler dolaşıyor.

Siz de yenilikçi Apple ürünlerini kaçırmak istemiyorsanız bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de Apple'ın canlı yayınını izleyebilirsiniz.