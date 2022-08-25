iPhone 14'ün Tanıtılacağı Etkinlik Görseli Yayınlandı

Apple, merakla beklenen iPhone 14 etkinliğini uzay temalı bir davetle resmî olarak duyurdu. Her zamanki gibi, yeni kamera özelliklerinden her zaman açık bir ekrana ve daha fazlasına kadar davet görselinin neyi ima edebileceği konusunda spekülasyonlar dolaşıyor. İşte şimdiye kadar gördüğümüz en iyi tahminlerden bazıları.

Uzay Teması ve Uydu Bağlantısı

Davet tasarımının uzay teması göz önüne alındığında en belirgin olasılıklardan biri, telefonun yeni uydu bağlantı özelliklerini ima etmesi olabilir. Bu özelliğin ilk olarak geçen yıl iPhone 13 ile birlikte geleceği bildirilmişti ancak sonuçta bu olmadı.

Mart ayında 9to5Mac, Apple'ın hâlâ bu uydu özellikleri üzerinde çalıştığını ve bu özelliklerin bu yıl iPhone 14'ün bir parçası olarak hayata geçirilebileceğini bildirmişti. iOS 16 ayrıca iPhone'unuz hücresel bağlantıyı kaybettiğinde görünen iPhone durum çubuğuna yeni bir "SOS" simgesi ekliyor.

Uydu özelliğinin, acil durumlarda ilk müdahale ekipleriyle iletişim kurmak için hücresel hizmeti kaybettiklerinde kullanıcıların bir uyduya bağlanmasına izin vermesi bekleniyor. Bloomberg, iki uydu özelliği olduğunu bildirdi.Buniri Mesajlar uygulamasında mesajlaşma için ve bu, uçak kazaları ve batan gemiler gibi büyük acil durumlar için daha doğrudan bir raporlama mekanizması sağlıyor.

Bu özelliğin bu yıl iPhone 14 ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak etkinlik tasarımı bu konuda önemli bir ipucu gibi görünüyor.

Yeni Kamera Özellikleri

Uzun süredir devam eden bir söylenti, Apple'ın iPhone için yeni astrofotoğraf özellikleri üzerinde çalıştığıdır. Bu, özellikle dışarıda düşük ışık koşullarında iPhone'un kamera performansını artıracak.

Bu özellik gerçekleşirse, iPhone'unuz ayı veya yıldızları algılayabilir, ardından görüntüyü mükemmelleştirmek için daha uzun pozlama süreleri ve daha fazla dâhili işleme kullanabilir. Bu, bazı rakip Android cihazlar tarafından zaten sunulan bir özellik, bu nedenle Apple'ın rakip bir özellik üzerinde çalışması da gayet mantıklı.

Apple ayrıca bu yıl yeni bir 48MP sensör de dâhil olmak üzere iPhone kamera donanımında yükseltmeler üzerinde çalışıyor. Ayrıca bununla birlikte, gelecek yıl iPhone 15'in optik yakınlaştırma özellikleri için daha büyük bir destek sunacak yeni bir periskop lens kullanması bekleniyor.

Her Zaman Açık Ekran

Son olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ilk kez yeni bir her zaman açık ekrana sahip olması bekleniyor. Buradaki uzay temalı sanat eseriyle olan bağlantı, uydu bağlantısı gibi bir şeyden daha zayıf olsa da karanlık tema bir şekilde her zaman açık olan OLED ekranla ilgili olabilir.

Apple'ın davet tasarımı hiçbir zaman açık ve net bir şekilde etkinlikte beklenecek bir şeyi ima etmese de çoğu zaman incelikle, duyurulacak bir şeye atıfta bulunur. Bazen sadece yeni duvar kağıtları için bir ipucu, bazen de yeni ürünler ve özellikler hakkında bir ipucu.

Bu tahminler arasından çıkmak zor ancak yine de sormamız gerek. Peki siz bu temanın ne ile ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.