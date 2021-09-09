iPhone 14 Tasarımı Ortaya Çıktı: Ekran Altı Face ID Olacak mı?

iPhone 13 tanıtılmadan iPhone 14 tasarımı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görüntü, önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni iPhone modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Ortaya Çıkan iPhone 14 Tasarımı Nasıl Görünüyor?

iPhone 14 modeline ait olduğu iddia edilen render görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görsele baktığımızda cihazın ön yüzeyinde delikli ekran tasarımının tercih edildiğini görüyoruz. Eğer söz konusu görsel gerçekten iPhone 14'e ait ise ilk kez bir iPhone modelinde delikli ekran tasarımı göreceğiz.

Apple firması, iPhone X modeline çentik eklemesi ile beraber iPhone kullanıcıları tarafından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Apple firmasının yanı sıra Samsung, Huawei ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi tarafından satışa sunulan akıllı telefonlarda da çentik tasarımı yer alıyor.

Çentik tasarımını bazı kullanıcılar severken bazı kullanıcılar ise hoşlanmıyor. Paylaşılan görsele baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 14 ile birlikte çentikli tasarıma veda edecek.

Daha önce yaşanan birçok sızıntı, iPhone 14 modelinde ekran altı Face ID olacağını ileri sürüyordu fakat paylaşılan görsel bu sızıntıları yalanlıyor. Görünüşe göre akıllı telefon kullanıcıları, ekran altı Face ID özelliği için uzun bir süre daha bekleyecek.

Jon Prosser tarafından paylaşılan görseller, iPhone 14 modelinin arka yüzeyinde yer alan kamera modülünün çıkıntılı bir lense sahip olmayacağını ve ses butonlarının iPhone 4 ve iPhone 4s modellerine benzer şekilde olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca yeni iPhone modelinin kasasının paslanmaz çelik yerine titanyumdan yapıldığı söyleniyor.

ABD merkezli teknoloji devinin bir tasarıma karar vermeden önce birden fazla prototip oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sebepten ötürü cihazın tasarımı 2022 yılına kadar değişebilir.

iPhone 13 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 serisini 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek etkinlik esnasında tanıtacak. Serinin iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşması bekleniyor.