iPhone 14 Üretim Aşamasında!

iPhone 14 serisinin Eylül ayına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor, ancak ilk birimlerin halihazırda üretildiği bilgisi geldi. Haber, iPhone 14'ün deneme üretimine girdiğini iddia eden Tayvanlı United Daily News sitesinden geldi. İşte detaylar!

Öncelikle bunun ilk üretim aşaması olduğunu ve Apple'ın seri üretim başlamadan önce sorunları tanımlayabilmesi ve süreci optimize edebilmesi için yalnızca az sayıda cihaz üreterek test ettiğini unutmayın. Rapordan, tüm iPhone 14 modellerinin bu deneme üretim aşamasına mı yoksa yalnızca bazılarının mı girdiği net değil, ancak 9to5Mac bu zamanlamanın önceki yıllarla uyumlu olduğunu bildiriyor ve Apple'ın şu ana kadar programa uygun olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, gecikmeler asla olası olmasa da, şimdi iPhone 14 serisinin gecikme olasılığı daha da düşük görünüyor. Rapor ayrıca, Luxshare'in (Çinli bir şirket) iPhone 14 ve iPhone 14 Max'i üreteceğini, her zamanki gibi Foxconn'un Pro modellerinin, yani iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in sorumluluğunu üstleneceğini öne sürüyor.

Bu raporun bir iddia olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ancak özellikle zamanlama, üretimin normal olarak başlayacağı zamanla uyumlu olduğu için, rapordan şüphe etmek için de hiçbir nedenimiz yok. Bununla birlikte, üretim başlamışsa, muhtemelen bu telefonların tasarımının tamamlandığı anlamına geliyor ve sızıntıların artması muhtemel. Yakında çok daha fazla bilgi ortaya çıkabilir.

Peki nedir bu kesinleşmiş tasarım? Henüz emin olamasak da, sızıntılar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in Face ID ve selfie kamerası için öncekilerden çok farklı bir görünüme sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte, daha ucuz olan iki model, büyük ölçüde iPhone 13 serisinde görülen tasarıma bağlı kalabilir, bu nedenle bir sonraki iPhone'unuzda bir çentik istemiyorsanız, muhtemelen büyük paralar harcamanız gerekecek.

Şimdiye kadar sadece bazı modeller üretime girmiş olsaydı, bunun standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max olacağını tahmin edebilirdik, çünkü bu modellerin daha az değişime uğradığı bildiriliyor, ancak bu sadece bir spekülasyondan ibaret. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni iPhone modellerinin tasarımsal açıdan artık değişime gitmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.