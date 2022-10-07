iPhone 14'ün Üretimi Şu Anda iPhone 13'ten %20 Daha Pahalı

Nikkei Asia, en yeni iPhone'ların bileşen fiyatlarının %20 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. iPhone 14 Pro Max'in üretimi, önceki modelin 461 dolar maliyetine kıyasla büyük bir artışla 501 dolar'a mal oluyor ve bunun ana nedeni, yalnızca 110 dolar'a mal olan A16 Bionic işlemci.

Nikkei Asia, Pro Max modelinin fiyatlarının, modelin 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana 400 ila 450 dolar arasında değiştiğini yazdı. Nikkei Asia ayrıca Apple'ın ABD fiyatlarına dokunmadan üretim maliyetinde bir darbe alması durumunda, şirketin kârda büyük olasılıkla bir darbe alacağı şeklinde mantıklı bir varsayımda bulundu.

Apple Bu Artışı Fiyatlara Yansıtmamaya Çalışıyor

A16 Bionic işlemci, iki Pro olmayan modelde de mevcut olan önceki A15'ten 2,4 kat daha pahalı. Fiyat artışının bir başka nedeni de Sony'nin %30 daha büyük ancak %50 daha pahalı olan ve 15 dolar ham maliyete ulaşan yeni CMOS sensörlerinden kaynaklanıyor. Apple ayrıca ekranlarını birkaç yıldır devam eden bir anlaşma nedeniyle Samsung Display'den alıyor.

ABD merkezli şirketlerin iPhone 14 cihazlarının bileşenleri, toplam maliyetin neredeyse üçte birini oluşturuyor ve 2021'e kıyasla %10 arttı. Güney Kore, telefonlar için ikinci en büyük bileşen sağlayıcısı konumunda ve bu değişiklik esas olarak Apple'ın işlemci gibi kendi parçalarını geliştirmesinden kaynaklanmakta.