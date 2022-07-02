iPhone 14'ün Üretimlerinin Azaldığı İddiasıyla İlgili Yeni Gelişmeler Var

Apple'la ilgili bilgileri önceden sızdırmasıyla ünlü bir analist, şirketin iPhone 14 üretimlerini azalttığına dair bir söylentide ortaya atılan iddialardan şüpheleniyor ve bildirildiği üzere böyle büyük bir tedarik zinciri olayının gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Cuma günü, üç büyük müşteriden gelen üretim siparişlerinin azaldığı iddia edilen Apple çip ortağı TSMC hakkında bir rapor ortaya çıktı. AMD, NVIDIA ve Apple'ın iddia edilen gelir düşüşü nedeniyle harcamalarını azalttığı iddia ediliyor. DigiTimes tarafından hazırlanan rapor, Apple'ın iPhone 14 serisinin ilk seri üretim dalgasını 90 milyon adetten %10 oranında azalttığını belirtiyor.

Ming-Chi Kuo, Üretimlerin Azalmadığı Konusunda Israrcı

Analist Ming-Chi Kuo, Cumartesi günü erken saatlerde bu rapora yanıt verdi ve bir tweet dizisiyle söylentilerdeki %10'luk kesintinin tedarik zincirinin "kendi verileriyle uyumlu olmadığı" konusunda ısrar etti. Kuo, üretimde azalmadan ziyade, 2022'nin ikinci yarısında iPhone 14 için "bileşenler ve EMS için" sırasıyla yaklaşık 100 milyon ve 90 milyon adetlik bir sevkiyat tahminini sürdürüyor.

Kuo, fikir farklılığını açıklarken Apple sevkiyat tahminlerinin, seri üretim öncesi yeni modeller de dâhil olmak üzere genellikle "tek haneli" artışlar ve düşüşler aldığına dikkat çekiyor. Kuo ayrıca seri üretim başlamadan önce yeni iPhone modellerinin sevkiyatlarında büyük problemlere neden olacak bir tedarik zinciri sorunu olması durumunda Apple "genellikle üretimleri azaltmak yerine erteler" diyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 14 her zamanki lansman döneminde piyasaya sürülebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.