iPhone 14'ün Ön Kamerasına Dair Yeni Detaylar Sızdırıldı

Apple, bu yılın sonlarında iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve lansman öncesi şirketten gelecek cihazlar hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Popüler analist Ming-Chi Kuo'nun cihazların ön kamerasında ne gibi iyileştirmeler yapılacağını açıklamasıyla birlikte Apple'ın iPhone 14 serisi modellerinin ön kamerasıyla ilgili detaylar sızdırıldı.

Yeni rapora göre iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört modelin tümü, f/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama desteğine sahip, iyileştirilmiş bir ön kamera sensörüne sahip olacak. Karşılaştırıldığında mevcut nesil Apple iPhone 13 serisindeki tüm modeller, f/2.2 diyafram açıklığına ve sabit odaklı bir ön kamera sensörüne sahip.

iPhone 14'ün Ön Kamerası Nasıl Olacak?

Daha geniş diyafram açıklığı ile akıllı telefonlar daha fazla ışık yakalayabilecek. Ayrıca kamera iyileştirmelerinin Portre Modu fotoğrafları ve videoları için iyileştirilmiş bir alan derinliği efektiyle sonuçlanacağı söyleniyor. Öte yandan ön kamera için otomatik odaklama desteği, üçüncü parti uygulamalar kullanılarak yapılan FaceTime aramaları veya görüntülü aramalar sırasındaki odağı da iyileştirecek.

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in de iyileştirilmiş bir arka kamera yapılandırmasıyla gelmesi ve muhtemelen 8K video kaydı desteğine sahip ana sensör olarak 48MP bir lense sahip olması bekleniyor. Bunun yakın zamanda sızdırılan görüntülerde ortaya çıktığı gibi daha kalın bir kamera bölmesine neden olması bekleniyor.

Raporlara göre bu yıl Pro ve Pro olmayan modeller arasında önemli bir fark olacak. iPhone 14 ve 14 Pro'nun, A15 Bionic'in geliştirilmiş bir versiyonu olduğu söylenen A16 Bionic işlemciden güç alması bekleniyor. Pro modelleri ise Apple A16 Pro işlemci tarafından desteklenecek.