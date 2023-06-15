iPhone 15 ile 3D Fotoğraf ve Video Çekimi Mümkün Olabilir!

3D fotoğrafçılık hiçbir zaman iki boyutlu sanat formuyla bir arada gelişmedi ancak Apple Vision Pro ve iPhone bunu değiştirmeyi hedefliyor.

Bu hedef şimdilik herkes için uçuk gelse de Apple'ın Vision Pro'yu ("ilk 3D kamerası") tanıtması, bu iddiaları destekleyen durumlardan elbette biri.

Vision Pro'nun lansmanı sonrası analistler tarafından Apple'ın "uzamsal fotoğraf ve videoları 3D olarak" çeken bir cihaz duyurması gerektiği düşünülmeye başlandı. Şirketin (iPhone dışındaki) son kamerasının 1994 yılında Apple QuickTake olduğu düşünüldüğünde, böyle bir kameranın ayrı bir teknoloji olarak gelme ihtimali oldukça düşük.

3D Kameralar iPhone 15 ile Seriye Giriş Yapabilir

Peki Apple ayrı bir ürün geliştirmek yerine gelecek yeni iPhone serisinin kameralarıyla bu teknolojiyi desteklemeyi düşünebilir mi? Cevap tahmin edeceğiniz üzere evet. Gerekli 3D kameraların gelecek olan iPhone ve iPad serilerinde bulunması muhtemel.

Tüm bunlar iPhone 15 için çok erken olsa da iPhone 16 ya da gelecek yılın iPad Pro'su, Apple Vision Pro'nun ihtiyaç duyduğu uzamsal kameralar hâline gelmek için Apple'ın mevcut Lidar tarayıcısına gerekli sensörleri ve yazılımı ekleyebilir.

Bu ihtimaller gerçeğe dönüşürse, 3D fotoğraflar ve videolar bir sonraki iPhone ve iPad'lerin en popüler özelliği olacak gibi görünüyor.