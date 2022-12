iPhone 15 Serisi Telefonlardan Biri Büyük Ölçüde Daha Ucuz Olacak

Akıllı cihazlardaki fiyat indirimleri tüketiciler için her zaman iyi bir haberdir ve en son sızıntı doğru çıkarsa iPhone 15 serisi telefonlardan birinde daha piyasaya sürülmeden fiyat indirimi göreceğiz. Görünüşe göre Apple, Eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone 15 Plus'ın fiyatını düşürmeyi planlıyor.

Bu, Güney Kore sosyal ağı Naver'deki saygın çevrimiçi kaynak Yeux1122'den geliyor. Bu plan görünüşe göre ciddi bir şekilde değerlendiriliyor ve mevcut Plus modelinin yetersiz satışlarına çözüm olması amaçlanıyor.

Bu yılın başlarında serinin geri kalanıyla birlikte tanıtılan iPhone 14 Plus'ın 128 GB sürümü için 899 $ / 949 £ / 1.579 $ başlangıç fiyatı var ancak Apple telefondan istediği satış rakamlarını bir türlü yakalayamadı.

iPhone 15 Plus(?) Çok Daha Ucuz Olacak

Plus modelini iptal etmek Apple için bir seçenek olsa da iPhone 15'in geliştirme süreci sürdüğünden bunun gerçekleşmesi pek beklenmiyor. iPhone 13 mini'nin yerini alan telefonda fiyat indirimi bir sonraki en mantıklı adım olacak.

iPhone 14 Pro Max'in Plus ile aynı ekran boyutunu sunduğunu ancak daha hızlı bir işlemci, Dinamik Ada ve her zaman açık ekran gibi özellikleri ekstradan 200 $ / 250 £ / 320 $ karşılığında sağladığını belirtmekte fayda var. Kullanıcılar bu farkı ödeyerek daha iyi ve daha yeni özelliklere sahip olmayı çok daha makul görüyor.

Henüz iPhone 15 serisindeki modelin fiyat indiriminin ne kadar büyük olabileceğine veya serideki diğer modellerin fiyatlarını nasıl etkileyebileceğine dair bir gösterge yok ancak Apple'ın daha güçlü ve daha pahalı iPhone 15 Ultra'yı tanıtması da muhtemel olduğundan bir modelin çok daha ucuz fiyatla çıkması oldukça muhtemel görünüyor.