Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu iPhone 15'te Kullanılabilir

Apple'ın iPhone'larından birini ekran altı parmak izi tarayıcısıyla donatıp donatmayacağı uzun zamandır merak edilen bir konu. Birçok farklı kaynak ve analizci gelip gelmeyeceği konusunda hâlâ tartışmakta ancak şimdi Apple'a bu konuyla ilgili bir patent verildiği için bunun gerçekleşeceğine dair elimizde daha fazla kanıt var. Yine de bu özelliğin gelmesini iPhone 14'te beklememekte fayda var.

Patently Apple tarafından tespit edilen patent, parmak izi verilerini doğru bir şekilde yakalamak için kullanılabilecek ekran altı optik fiberler için alınmış gibi görünüyor. Apple'ın yöntemi, diğer çözümlere göre daha düşük optik iletim kayıpları sağlamak üzere tasarlanmış gibi görünüyor; ve bu, parmak izi taramasının daha hızlı ve daha doğru olacağı anlamına gelebilir ancak patentin ayrıntıları, Apple'ın bu teknolojinin patentini almış olması gerçeğinden daha az ilginç çünkü ekran altı Touch ID'nin aslında işin içinde olabileceğini öne sürüyor.

Analistler En Erken iPhone 15'i İşaret Ediyor

Yine de birkaç değinilmesi gereken nokta var. Öncelikle pek çok şey patentleniyor ve birçoğu ürünlerde kullanılmayabiliyor bu nedenle Apple'ın patentinin keşfedilmesi, bu özelliği sonraki cihazlarda göreceğimiz anlamına gelmiyor.

Bir süredir iPhone 14'te ekran altı parmak izi okuyucu olacağı haberleri dolaşıyordu, nispeten birçok analist bu iddiaların doğru olabileceğini savunsa da bu patentin yeni alınıyor olması en erken iPhone 15'te gelmesi ihtimalini daha kuvvetli kılıyor. Diğer bir önemli nokta ise bu patentin odak noktası parmak izi taraması gibi görünse de teknoloji, yüz tanıma uygulamalarından da bahsediyor, yani başka bir deyişle Apple bu teknolojide Face ID ile ilişkili farklı özellikler üzerinde de çalışıyor olabilir.

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