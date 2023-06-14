İlk Raporlar Geldi: iPhone 15 Fiyat Artışına Rağmen Başarı Yakalayabilecek mi?

Apple'ın iPhone 15 serisi Eylül ayında tanıtılacak ve bu cihazların akıllı telefon pazarında yeni standartlar belirleyeceği kesin ancak bir dezavantajı var. Serideki tüm telefonların fiyatlarının artması muhtemel. Standart iPhone 15'in geçen yılki iPhone 14 Pro ile aynı fiyata sahip olacağı söyleniyor.

Asıl ilginç olan nokta ise yeni gelen raporlara göre analistler, bu fiyat artışına rağmen Apple'ın oldukça başarılı bir satış yakalamasını bekliyorlar.

Yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız, iPhone 15'in çıkmasını beklemeniz gerekip gerekmediğini merak ediyor olabilirsiniz. Elbette bu konuda yalnız değilsiniz, öyle ki birçok insan aynı durumda ve birçoğu yeni modeli beklemeyi tercih ediyor. Bu durum iPhone 14 serisinin satışları üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

iPhone 15 Fiyat Artışına Rağmen Büyük Satış Başarısı Yakalayabilir

Son altı ayda iPhone gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4 azaldı. Buna rağmen analistler, iPhone 15'in iPhone 14'ten daha pahalı olsa bile büyük satış başarısı yakalayabileceğine inanıyor. Saygın bir Wall Street analisti olan Dan Ives, hâlihazırda en az dört yıllık iPhone'ları kullanan yaklaşık 250 milyon kişi olduğunu belirtiyor.

Bu kişilerin yanı sıra her yıl yeni sürüme geçen sadık iPhone kullanıcılarının da yeni iPhone 15 çıktığında satın almak isteyecekleri düşünülüyor.

En son raporlara göre yeni iPhone 15'in ortalama satış fiyatının 925 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor ki bu da son 18 ayda yeni iPhone'lar için ortalama satış fiyatından 100 dolar daha yüksek.

Peki sizin iPhone 15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.