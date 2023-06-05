iPhone 15 Deneme Üretimleri Tamamlandı: İlk Üretimler Başlıyor!

Foxconn'un iPhone 15'in deneme üretimini tamamladığı bildiriliyor; bu da Çin'in Zhengzhou kentindeki ana montaj tesisinde bu modelleri seri üretime hazırladığı anlamına geliyor. Son güncellemeye göre, ilk sevkiyat hedefi şirket için önemli ve Apple, 2023'ün geri kalanında istikrarlı bir tedarik zinciri sürdürebilirse, teknoloji devi bu yıl büyük kâr hedefini tutturacak.

Daha önce hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Plus'ın tıpkı 'Pro' modellerinde olduğu gibi 48MP ana kamera ile gönderileceği belirtilmişti. Ne yazık ki, üç kameraya sahip kamera ünitesinin tedarik zincirinde sorunlar yaşandı ve bu da Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi iPhone ailesinin iki üyesini ertelemek zorunda kalacağı anlamına gelmişti.

Neyse ki şirket için bu sorunlar giderildi, bu nedenle tamamen yeni bir şey olmadığı sürece herhangi bir üretim gecikmesi yaşanmaması gerekiyor.

İlk sevkiyat hedefi 85-90 milyon adet arasında ancak Economic Daily News ilk parti sırasında kaç tane 'Pro' ve Pro olmayan modelin üretileceğine dair bir bilgi vermedi.

Apple'ın iPhone 15 Serisi Üretim Hedefleri Neler?

Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin daha yüksek bir yüzdesinin üretilmesini isteyeceğine inanılıyor çünkü her ikisinin de daha özel yükseltmelerle gönderileceği, Apple'ın müşteri tabanından bir yükseltmeyi cazip hâle getireceği ve şirketin daha da fazla gelir elde etmesine yardımcı olacağı söyleniyor.

Foxconn'un talebi karşılayabilmek için yeni işe alınanlara verilen 'kayıt' primlerini artırdığı ve Apple'ın katı hedeflerini tutturabilmek için iş gücünün bir seferde 200.000 kişiye ulaştığı bildiriliyor.

Bu yıl için Foxconn'un yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i seri olarak üreteceği ve Luxshare'in ikincil tedarikçi olarak görev yapacağı söyleniyor.

iPhone 14 lansmanında olduğu gibi, iPhone 15 serisinin de bu yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor ve lansmandan birkaç hafta sonra her modelin ne kadar popüler hâle geldiğine bağlı olarak Apple'ın sevkiyatları buna göre ayarlaması bekleniyor.