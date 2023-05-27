iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Modellerinin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini bu yılın sonlarına doğru hem tasarım hem de işlevsellik açısından bir dizi değişiklikle piyasaya sürecek. Lansmana henüz aylar olsa da sızıntılar ve söylentiler bu yıl ne gibi değişiklikler bekleyebileceğimiz konusunda bize oldukça iyi bir fikir verdi. Bununla birlikte bugün gerçekleşen yeni gelişmeyle, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin tasarımı sızdırıldı ve gelecek cihazların hem tasarımını hem de boyutlarını önceden görme fırsatı sağladı.

MacRumors tarafından paylaşılan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin tasarımını gözler önüne seren görüntüler, son sızıntı ve söylentilere dayanarak cihazlar için beklenen tasarım ve değişiklikleri vurguluyor.

iPhone 15, iPhone 14'e Kıyasla Neler Vaat Ediyor?

Tasarımdan başlayacak olursak, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun tasarımı iPhone 14 serisine oldukça benziyor. Kamera düzeninden kasaya kadar, cihaz aşağı yukarı aynı boyutlara sahip olacak ve esasen iki model arasında ayrım yapmak çok zor.

Başlangıçta iPhone 15 Pro modellerinin katı hâl düğmeleri ve sessize alma işlevinin yerini alacak yepyeni bir Eylem Düğmesi ile geleceği söyleniyordu. Daha sonra Apple'ın katı hâl düğmelerini iPhone 16 Pro modelleri için ayıracağı ve gelecek cihazların fiziksel ses ve güç düğmelerine sahip olacağı ortaya çıktı. Modellerin tasarımı da bunu ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, iPhone 15 modellerinin, cihazın daha uzun süre tutulmasını kolaylaştırmak için arka kısımda nispeten kavisli köşelere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca daha önce iPhone 15 modellerinin iPhone 12 serisine benzer dikey bir kamera düzenine sahip olacağı, 'Pro' modellerindeki kamera sensörlerinin ise periskop lensine yer açmak için yer değiştireceği bildirilmişti.

Cihazın ön yüzünde, tüm iPhone 15 serisi Dinamik Ada ekran ile modernize edilecek ancak yalnızca iPhone 15 Pro modelleri Always-On ekrana sahip olacak. Apple, iOS 17'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte gelecek olan bir akıllı ekran özelliği üzerinde çalıştığı için iPhone'un Always-On yetenekleri için çok şey planladı.

Bunların yanı sıra en önemli yeniliklerden bir ise iPhone 15 Pro modellerinde Lightning portu yerine USB-C bulunacak, ki bu da yıllardır iPhone kullanıcılarının en çok beklediği özelliklerden biri.

Peki siz iPhone 15 serisinden neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.