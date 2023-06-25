iPhone 15 Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı: Dudak Uçuklatıyor

Apple, önümüzdeki aylarda yapacağı lansmanda çalışmalarını tamamladığı elektronik cihazları tanıtacak. Bu modeller arasında en çok merak edilen ürünler arasında iPhone 15 öne çıkıyor. Bugün medyaya sızdırılan bir haberde özellikleri ve fiyatına yer verilen ürün teknoloji takipçilerini heyecanlandırdı.

iPhone 15 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Apple’ın klasik modelleri arasında yer alan iPhone 15, sızdırılan bilgilere göre 6.1 inç boyuta sahip olacak model 1179 x 2556 piksel çözünürlükte OLED bir ekrana tercih edecek. 60 Hz yenileme hızına sahip bu ekranda Dynamic Island eklentisinde telefona gelen bildirimler gösterilecek.

Apple’ın göz bebeği iPhone 15, firmanın üreticisi olduğu , A16 Bionic işlemcisiyle çalışacak. Yazılım tarafında 6 GB RAM‘e sahip ürün depolama tarafında ise 128 GB / 256 GB ve 512 GB tercihlerini kullanıma sunacak. Telefonun ön tarafındaki kamerada 12 Megapiksel arka tarafında ise 48 Megapiksel kamera desteği sağlayacak.

Pil gücündeki başarısı ile tanınan Apple, bu serisinde, 3.279 mAh kapasiteye yer verecek. Kesin bilgi olmamakla birlikte iPhone 15’in Avrupa Birliği’nin yeni yasasına uyarak USB Type-C port yuvasını kullanacağı düşünülüyor.