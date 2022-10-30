iPhone 15 Pro Beklenen Kamera İyileştirmesini Alamayabilir

Gelecek yılki iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, kısmen Apple'ın bu modelleri Pro olmayan modellerden daha da farklılaştırma hedefi nedeniyle bir dizi farklı kamera güncellemesine sahip olacağı söyleniyor ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bugün yayınladığı yeni bir rapor, bu söylentilerden biri olan kamera güncellemelerinden birinin bekleneni veremeyebileceğini söylüyor.

Kuo, bugün Twitter'da paylaştığı bir gönderide, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yeni bir "8P" kameraya sahip olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

iPhone 15 Pro modelleri bu yeni kamera yükseltmesini alamayabilecek olsa da özellikle iPhone 15 Pro Max için yapılan çalışmalarda daha büyük bir değişiklik var. bu, daha önce de sızıntıları çıkan yeni bir periskop lens üzerine olacak. Bu yeni periskop lensin, önümüzdeki yıl iPhone 15 Ultra olarak adlandırılabilecek iPhone 15 Pro'nun daha büyük ekran versiyonuna özel olacağı bildiriliyor.

Kamera Noktasında Odak iPhone 15 Ultra'da Olacak

Bilmeyenler için periskop lensler, ışığı birden fazla dâhili lense 90 derecelik açıyla kamera sensörüne yansıtan bir prizmaya dayanır. Bu, merceğin uzunluğunun bir telefoto mercekten çok daha uzun olmasını sağlar ve bu da çok daha iyi bir optik yakınlaştırma sağlar. iPhone 13 Pro modellerindeki telefoto lens, yalnızca 3x optik yakınlaştırma ve 15x dijital yakınlaştırma sunuyor.

Karşılaştırmak gerekirse Samsung Galaxy S22 Ultra, 10x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma sağlayan bir periskop lense sahip. Bir söylenti, Apple'ın 5x optik yakınlaştırmayı tercih edebileceğini söylüyordu. Apple'ın iPhone 15 Pro Max'te periskop lens uygulamasıyla ilgili ayrıntılar belirsiz ancak ideal olarak bu, iPhone'u Samsung'un amiral gemileri tarafından sunulanlara çok daha yakın hâle getirecek.