iPhone 15 Pro Kamerası Sızdırıldı!

iPhone 15 Pro kamerası ortaya çıktı. Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan iddia, çok sayıda kullanıcının önemli ölçüde heyecanlanmasını sağladı. Merak içerisinde beklenen yeni iPhone serisine dair ayrıntılar haberimizde.

iPhone 15 Pro Kamerası Neler Sunacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sundu. iPhone 13 modellerinin satışa sunulmasının ardından yeni iPhone modelleri ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Analist Jeff Pu, iPhone 15 Pro modelinde yer alacak kameralara ilişkin oldukça önemli bir iddia ortaya attı. Pu tarafından aktarılan bilgilere göre yeni iPhone modelinin arka yüzeyinde periskop kamera yer alacak. Cihazda ayrıca açılı bir ayna da bulunacak.

İddiaya göre belirli bir açıya sahip ayna, akıllı telefon modelinin telefoto lensine giren ışığı kameranın görüntü sensörüne doğru yansıtacak. Işığın hareket ettiği yönde yapılan değişiklik, telefonun içerisine daha uzun bir telefoto kurulumunun entegre edilmesine imkan verecek. Bu, kullanıcıların yakınlaştırma yaparken bulanıklık sorunu yaşamasını önleyecek.

İphone modelinin periskop lense sahip olacağına ilişkin söylentiler, 2020 yılının başından beri mevcut. Apple analisti Ming-Chi Kuo da iPhone 14 modellerinde telefoto kameranın kullanılacağına yönelik bir iddiada bulunmuştu.

Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto lens olmak üzere üç adet bulunacak. Jeff Pu isimli bir analist de Kuo'nun bu iddiasını desteklemişti.

Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan iddia doğru ise kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor. Samsung'un Galaxy S21 Ultra ve Huawei'nin P40 Pro+ cihazı da dahil olmak üzere periskop lensli çeşitli Android akıllı telefonlar mevcut. Bu cihazların her ikisi de 10x'e kadar optik yakınlaştırma özelliğine sahip. iPhone 15 Pro da telefoto lens sayesinde aynı işlevi gerçekleştirebilir.

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