iPhone 15 Pro Max Kılıfı Ortaya Çıktı: Sessize Alma Tuşu Değişiyor!

Apple'ın iPhone 15 serisinin merakla beklenen çıkışı yaklaşırken, iPhone 15 Pro Max için koruyucu bir kılıfın sızdırılan görüntüleri ortaya çıktı.

Sızıntılarıyla ünlü Majin Bu tarafından paylaşılan fotoğraflar, Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazının tasarım değişikliklerine bir bakış sunuyor.

Geleneksel Sessize Alma Tuşu Tarihe Karışıyor

Sızdırılan görüntülerde görülen en önemli değişiklik, son 16 yıldır değişmeden kalan geleneksel sessize alma tuşunun yerinin ve tasarımının değiştirildiğini gösteriyor. Önceki iPhone modellerinde, sessiz düğmesi cihazın sol üst tarafına yerleştirilmişti ve kolay geçiş için kasanın üzerinde düz ve dar bir oval açıklık bulunuyordu.

Ancak sızdırılan iPhone 15 Pro Max kılıfı bu tanıdık düzende gözle görülür bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Sessize alma tuşunun bulunduğu yerdeki açıklık, daha geniş ve daha yuvarlak bir tasarıma sahip olarak önemli bir değişime sahip olmuş gibi görünüyor.

Spekülasyonlar, bu değiştirilmiş açıklığın geleneksel sessize alma tuşunun yerini alması amaçlanan yeni bir "özel düğme" barındırabileceğini öne sürüyor.

Yeni 'Özel Tuş' ve Potansiyel İşlevleri

Daha önceki söylentiler, Apple'ın uzun süredir kullanılan sessize alma tuşunu daha çok yönlü bir "özel düğme" ile değiştirme niyetinde olduğunu ortaya koymuştu. Bu düğmenin minyatür bir işlemciyle donatılacağı ve kullanıcıların pilin zayıf olduğu veya cihazın kapalı olduğu durumlarda bile çeşitli eylemler gerçekleştirmesine olanak sağlayacağı söyleniyor.

Bu işlevler arasında güvenli Apple Pay işlemleri yapmak ve iPhone'umu Bul özelliğini kullanarak iPhone'un yerini tespit etmek de yer alıyor.

Peki sizin iPhone 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.