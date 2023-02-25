iPhone 15 Pro, Sony'nin ToF Sensörüyle Geliyor

Apple, yakında çıkacak olan iPhone 15 Pro modellerindeki LiDAR sensörünü yeni bir tedarikçiyle geliştirmeye hazırlanıyor. Analist Ming-Chi Kuo, Sony'nin iPhone 15 Pro modellerindeki Time-of-Flight (ToF) ve Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) için özel tedarikçi olarak Lumentum ve WIN Semiconductors'ın yerini alacağını açıkladı.

Bu hamlenin güç tüketimini azaltması veya aynı güç tüketimi altında daha iyi ToF performansı sağlaması bekleniyor. Bu yeni teknoloji, iPhone 15 Pro modellerinde kamera ve potansiyel artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında önemli gelişmeler sağlayacak.

Sony'nin yeni ToF VCSEL çözümü, VCSEL ve sürücü IC'yi entegre ederek LiDAR sensörünün daha iyi ToF performansı sunabileceği ve daha az güç tüketebileceği anlamına geliyor. Bu teknoloji gece modu, düşük ışıkta fotoğrafçılık ve sinematik mod için önemli ölçüde fayda sağlayabilir.

ToF Sensörü ile Daha İyi AR ve Kamera Performansı

Bu yeni ToF sensörü, en yeni işlemci ve ekran teknolojisiyle birleştiğinde iPhone 15 Pro modellerini şimdiye kadarki en yüksek güç verimliliğine sahip cihazlar hâline getirebilir. Apple'ın yeni bir A17 Bionic işlemci ve yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştığını daha önce duyduğumuz için bu gelişme iPhone 15 Pro modellerinin pil ömründe devrim yaratacak.

iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili söylentiler bununla da bitmiyor. Cihazların ayrıca yeni bir titanyum kaplamaya ve Pro model iPhone'larda kamera bölümünde daha da önemli iyileştirmeler getirebilecek bir periskop lensine sahip olması bekleniyor.

Genel olarak, Apple'ın iPhone 15 Pro modellerindeki ToF VCSEL için özel tedarikçi olarak Sony'ye geçme kararının, kamera ve AR uygulamalarında önemli iyileştirmeler getirmesi ve aynı zamanda güç tüketimini azaltması bekleniyor. Yakın tarihli bir rapora göre Apple yaklaşan Pro modelleri için RAM'i 6 GB'dan 8 GB'a çıkaracak. Tüm bu iyileştirmelerle iPhone 15 serisi Apple'ın şimdiye kadarki en etkileyici amiral gemisi telefonları olabilir.