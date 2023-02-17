iPhone 15 Pro'nun USB-C Girişi ve Titanyum Kasasından İlk Görsel Ortaya Çıktı

Apple hâlihazırda iPhone 15 serisi üzerinde çalışıyor ve yeni sızdırılan bir görüntü iPhone 15 Pro'nun USB-C bağlantı noktasına ve söylentilere göre yeni titanyum tasarımına bir bakış sunabilir. Görsel, güvenilir kaynak Unknownz21 tarafından Twitter'da paylaşıldı.

İddiaya göre iPhone 15 Pro'ya ilk gerçek bakışımızı gösteren görsel, cihazın alt kısmına odaklanmış durumda. USB-C bağlantı noktasının yanı sıra iki açık vida ve hoparlör deliklerini görebilirsiniz. Bu, mevcut iPhone 14 Pro ile aynı düzende, sadece Lightning yerine USB-C ile.

USB-C Nihayet iPhone Serisine Geliyor

USB-C bağlantı noktasını ortaya çıkarmanın yanı sıra, bu görüntü iPhone 15 Pro'nun yeni titanyum tasarımına da ilk bakışımız olabilir. Bazı raporlar Apple'ın bu yıl iPhone 15 Pro serisinde paslanmaz çelikten titanyuma geçiş yapacağını söylüyor.

Bu da iPhone 15 Pro'nun mevcut parlak paslanmaz çelik yerine Apple Watch Ultra'ya benzer mat bir yüzeye sahip olacağı anlamına geliyor. Twitter'da Unknownz21 tarafından sızdırılan görselde de bu durum görülüyor ve titanyum rengi Apple Watch Ultra ile neredeyse birebir örtüşüyor.

Peki sizin iPhone 15 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.