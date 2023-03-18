iPhone 15 Serisinde Pro ve Pro Max Fiyatları Artabilir

iPhone, dünya genelinde en pahalı telefonlar arasında yer almakta ancak ABD pazarı için en iyi modellerin başlangıç fiyatları, iPhone X'in piyasaya sürülmesinden bu yana hep sabit kaldı ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max ile birlikte fiyat artışı yaşanabileceği konuşuluyor.

Hong Kong'da bir yatırım şirketinde teknoloji analisti olan Jeff Pu'nun bir araştırma notunda Apple'ın iPhone 15 serisinde Pro ve Pro Max modellerinde fiyat artışına gidebileceği belirtildi.

iPhone 15 Pro ve Pro Max, Standart Modelden Çok Daha Üstün Olacak

Jeff Pu'nun belirttiği üzere iPhone 15 Pro Max'te bir periskop lens bulunacak. Bu özellik daha önce hiçbir iPhone modelinde bulunmadı. Ayrıca iki Pro modelinde de muhtemelen titanyum çerçeve, katı hâl düğmeleri ve daha fazla RAM bulunacak. Ayrıca yeni bir A17 Bionic işlemci kullanılacak.

Fiyat artışları her zaman iyi haber değildir ancak Pro ve Pro Max modelleri için büyük yükseltmelerin yapıldığı bir yıl olabilir ve bu nedenle en azından paranızın karşılığını aldığınızı hissedebilirsiniz.

Jeff Pu, fiyatın tam olarak ne kadar artabileceğini söylemiyor ancak saygın bir kaynaktan geldiği için bunun güvenilir bir iddia olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, dünya genelinde yükselen enflasyonla birlikte Apple’ın yakın gelecekte bir fiyat artışı yapmaya mahkûm olduğu da açık.