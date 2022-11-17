iPhone 15 Pro, USB-C ile Veri Aktarım Hızında Artışa Sahip Olacak

Gelecek yılki iPhone 15 serisinin en önemli değişikliklerinden birinin Lightning'den USB-C'ye geçiş olması bekleniyor. Bu değişikliğin yanı sıra güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo bunun iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için kablolu aktarım hızlarında önemli bir artışa yol açacağını bildiriyor.

İlk olarak Kuo, en son tedarik zinciri araştırmalarına dayanarak Apple'ın USB-C'ye geçme planlarının beklendiği gibi ilerlediğini söylüyor. iPhone 15, iPhone Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max dâhil olmak üzere tüm seri USB-C'ye geçiş yapacak olsa da yalnızca iki üst düzey cihaz aktarım hızlarında bir iyileşme görecek.

Veri Aktarım Hızı Artışını Yalnızca Pro Modeller Alacak

Kuo, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın Lightning ile aynı USB 2.0 aktarım hızlarını koruyacağını söylüyor. Bu, veri aktarım hızlarının 480 Mbps ile sınırlanacağı anlamına geliyor. Keza bu, Apple'ın iPhone serisini Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı açma stratejiyle uyuşuyor.

Bu nedenle Kuo, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in (veya Ultra) "en azından USB-C 3.2 veya Thunderbolt 3" veri aktarım hızlarına sahip olacağını bildiriyor. USB-C 3.2, veri aktarım hızlarını 20 Gbps'ye kadar çıkarabiliyorken, Thunderbolt 3 bunu 40 Gbps'ye kadar yükseltebiliyor.

iPhone 15 serisinin 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.