iPhone 15 Pro, USB-C ile Veri Aktarım Hızında Artışa Sahip Olacak
iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçişin gerçekleşmesi bekleniyor ancak bu geçiş sonrası veri aktarım hızında tek artışı iPhone 15 Pro'nun alması bekleniyor.
Gelecek yılki iPhone 15 serisinin en önemli değişikliklerinden birinin Lightning'den USB-C'ye geçiş olması bekleniyor. Bu değişikliğin yanı sıra güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo bunun iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için kablolu aktarım hızlarında önemli bir artışa yol açacağını bildiriyor.
İlk olarak Kuo, en son tedarik zinciri araştırmalarına dayanarak Apple'ın USB-C'ye geçme planlarının beklendiği gibi ilerlediğini söylüyor. iPhone 15, iPhone Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max dâhil olmak üzere tüm seri USB-C'ye geçiş yapacak olsa da yalnızca iki üst düzey cihaz aktarım hızlarında bir iyileşme görecek.
Veri Aktarım Hızı Artışını Yalnızca Pro Modeller Alacak
Kuo, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın Lightning ile aynı USB 2.0 aktarım hızlarını koruyacağını söylüyor. Bu, veri aktarım hızlarının 480 Mbps ile sınırlanacağı anlamına geliyor. Keza bu, Apple'ın iPhone serisini Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı açma stratejiyle uyuşuyor.
Bu nedenle Kuo, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in (veya Ultra) "en azından USB-C 3.2 veya Thunderbolt 3" veri aktarım hızlarına sahip olacağını bildiriyor. USB-C 3.2, veri aktarım hızlarını 20 Gbps'ye kadar çıkarabiliyorken, Thunderbolt 3 bunu 40 Gbps'ye kadar yükseltebiliyor.
iPhone 15 serisinin 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
iPhone 15 Pro Beklenen Kamera İyileştirmesini Alamayabilir
Gelecek yılki iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, kısmen Apple'ın bu modelleri Pro olmayan modellerden daha da farklılaştırma hedefi nedeniyle bir dizi farklı kamera güncellemesine sahip olacağı söyleniyor ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bugün yayınladığı yeni bir rapor, bu söylentilerden biri olan kamera güncellemelerinden birinin bekleneni veremeyebileceğini söylüyor.
iPhone 15 Pro'da Fiziksel Ses ve Güç Tuşları Değişiyor
Analist Ming-Chi Kuo, MacRumors tarafından tespit edilen bir tweet'te, yeni nesil iPhone 15 Pro modellerinin fiziksel ses ve güç tuşlarını dokunsal geri bildirim kullanan katı hâl formunu benimseyen şekillerde değiştirebileceğini yazdı.
YORUMLAR