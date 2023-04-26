iPhone 15 Serisinde %20'ye Varan Fiyat Artışları Olacak!

Eylül ayına doğru ilerlerken iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesine giderek yaklaşıyoruz. Son söylentilere göre Apple yeni seride bir dizi değişiklik getirecek ve bunlardan en önemlisi serinin Pro modellerinin yeni nesil Apple A17 Bionic işlemciyle gelmesi olacak.

İşte asıl mesele de burada başlıyor. iPhone 15 Pro modellerinin kullanacağı Apple A17 Bionic işlemci, TSMC'nin 3nm sürecinde üretilecek ve son rapora göre TSMC, işlemcinin üretiminde zorlanıyor ve bu da fiyat artışına işaret ediyor.

Fiyat Artışları Pro Modellerde %20'yi Bulacak

Tahmin edebileceğiniz üzere yeni işlemci gelişmiş performans sunacak ve pil ömrü açısından çok şey geliştirecek. Sonuçta yeni süreç güçlü ancak yüksek verimli işlemcileri üretmeyi vaat ediyor.

Revegnus'a göre iPhone 15 standart modeli %12'lik bir fiyat artışı görürken, iPhone 15 Pro modeli yaklaşık %20'lik bir artış görecek.

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