iPhone 15 Serisi Beklenen Tasarım Değişikliğine Sahip Olmayabilir

Kısa bir süre önce iPhone 15 serisine gelebilecek bazı heyecan verici tasarım değişikliklerini duyduk, bunların başında elbette yeni kavisli kenarlar geliyor ancak yeni gelen gelişmeler bu değişikliğin gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

Bu, önceki sızıntının yanlış olduğu anlamına gelmiyor ancak LeaksApplePro'ya göre kavisli kenarlara geçiş Apple tarafından "nihai hedefti" ancak şu anda üzerine yoğunlaşılamamasının belli başlı nedenleri bulunuyor.

Kaynak, yeni bir iPhone'un tasarımının genellikle şimdiye kadar tamamlanmış olacağını, bu nedenle bu belirsizliğin garip olduğunu ancak Apple'ın tedarik zincirindeki mevcut belirsizliğe bağlı olabileceğini ve bunun bir tasarım değişikliğini normalden daha zor hâle getirebileceğini belirtiyor.

Özetle kavisli kenarlar, Apple'ın uygulamak istediği bir değişiklikti ancak özellikle son dönemde yaşanan tedarik ve üretim sorunları Apple'ı bu kararından caymak zorunda bırakmışa benziyor.

Titanyum Kaplamayla İlgili Gelişmeler de Var

LeaksApplePro, iPhone 15 serisi modellerin bir kısmının veya tamamının titanyum kaplamayla geleceği yönündeki son iddia hakkında da bazı yorumlarda bulundu. LeaksApplePro'ya göre kasada yalnızca titanyumun kullanılacağı bazı bölgelerin olacağı bekleniyor ki bu zaten büyük ölçüde beklenen bir şeydi çünkü kablosuz şarj metal bir arka kasada çalışmayacaktı.

iPhone 15'in en erken Eylül 2023'te tanıtılacağını hesap edersek tüm bunların hâlâ değişmesi için önemli bir zaman dilimi bulunduğunu unutmamak gerek.

Peki sizin iPhone 15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.