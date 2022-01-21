İPhone 15 Serisi Ultra Bir Özellikle Geliyor: 5x Zoom

Gün geçmiyor ki iPhone 15 serisi hakkında ortaya yeni bir iddia atılmasın! Henüz iPhone 14 serisi piyasa sürülmemiş bile olsa da, iPhone 15 serisi ile ilgili pek çok teknik ve tasarımsal detay gündemde yerini alıyor. Bu noktada, bizler gün itibarıyla 15 ailesi hakkında yeni bir bilgi edindik: İPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma sunmaya hazırlanıyor.

İPhone 15 Ailesine 5x Zoom Özelliği Planlanıyor!

Apple çıkardığı her iPhone serisi ile fazlaca konuşulmuş, pek çok takdiri üzerinde toplamış ve her daim geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmuştur. Yüksek performansı, tasarımları ve kamerası ile hemen hemen herkesin dikkatini çekmeye başaran Apple telefonlar, zaman zaman zoom özellikleri bakımdan eleştirilmiş, optik yakınlaştırması yeterli bulunmamıştır. Öyle ki, sosyal medyada ve çeşitli teknoloji sitelerinde, iPhone’ların zoom yeteneği ile diğer popüler telefon markalarının zoom yeteneği kıyaslanmış ve ortaya olumsuz sayılayabilecek sonuçlar çıkarılmıştır.

Bu noktada Apple, geliştireceği yeni model 15 Pro ve 15 Pro Max telefonların zoom özelliğini 3x’ten 5x’e çıkarmayı planlayarak iPhone tutkunlarını sevindirecek bir hamle yaptı. Şu an için yalnızca bir öngörü olan söz konusu özellik için görüşmeler devam ediyor.

Periskop Zoom Lensler İçin Anlaşma Yolda!

İPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerine 5x zoom becerisi kazandırmaya ve uzun menzilli bir yakınlaştırmaya sıcak bakan Apple, bir iddiaya göre bu periskop zoom lensler için Lante Optics ile görüşmelerde bulunuyor. İki şirket arasında bir anlaşmaya varıldığı takdirde, Lante Optics’in Apple'a 100 milyondan fazla bileşen tedarik etmesi tahmin ediliyor. Apple’ın, Lante Optics'ten bileşen örnekleri aldığı ve değerlendirme sürecine girdiği de sızırılan bilgiler arasında bulunuyor. Ayrıca, Apple’ın mayıs ayına kadar nihai bir karara varması bekleniyor.

İphone 14 serisinden çok daha fazla ses getirmesi beklenen iPhone 15 serisi ile ilgili edindiğimiz detayları, sizler için yazmaya devam edeceğiniz. Dilerseniz, iPhone 14 serinin özelliklerini ve çok daha fazlasını içeren “Apple iPhone 14 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi” başlıklı metnimize de göz atabilirsiniz.