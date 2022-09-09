iPhone 15 Serisinde Modeller Arasındaki Özellik Farkı Artacak

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Apple etkinliğinde iPhone 14 serisinin tanıtılmasıyla birlikte henüz erken de olsa gözler iPhone 15 serisinde Apple'ın ne planlayacağına çevrildi. Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, "Pro" ve "Pro" olmayan iPhone modellerini gelecek yılki iPhone 15 ve ‌iPhone 15‌ Pro ile daha da farklılaştıracak.

Bugün erken saatlerde bir dizi tweet'te Kuo, ‌iPhone‌ serisini daha da farklılaştırmanın "Pro" modellerinin satışlarını artıracağını söyledi. Kuo konuyla ilgili olarak, "Apple iPhone 15‌ Pro Max ve ‌iPhone 15‌ Pro arasında farklılaşma yaratmaya başlayacak. Bunun nedeni pazarda daha fazla satış/kâr elde etmek için hassas bir ürün segmentasyon stratejisi." dedi.

Kuo: "Gelecek Yıl iPhone Modellerinde Farklar Artacak"

Bu farklılaşma, muhtemelen ‌iPhone 15‌ serisindeki bireysel cihazlara farklı özellikler vererek ve gelecek yılın ‌iPhone‌ modellerini daha fazla satmak için daha fazla özellik sağlayarak gerçekleşecek. Şu anda iPhone 14 ve 14 Plus ile iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max arasındaki tek fark, ekran boyutu ve pil ömrüdür.

Dynamic Island gibi bazı özelliklerin tüm cihaz seçeneklerini kapsaması beklenirken, ‌iPhone 15‌ serisinde özelliklerin nasıl ayrılabileceği henüz net değil ancak ‌iPhone 15‌ Pro Max, kamera sisteminde periskop telefotoya sahip tek model olabilir.

Apple'ın bunu yapabilmesinin nedenlerinden birinin, "donanım yeniliği daha zorlu hâle gelmesine ve pazarın olgunlaşmasına rağmen Android'in üst düzey pazarda Apple için hâlâ hiçbir tehdit oluşturmamasına" neden olduğu inanılıyor.

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