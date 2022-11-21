iPhone 15 Serisinde Olması Beklenen 7 Yeni Özellik

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra'nın (Ultra'nın Pro Max'in yerini alacağı söyleniyor) piyasaya sürülmesine neredeyse bir yıl var ancak Apple'ın yaklaşmakta olan cihazlar için planlarını detaylandıran söylentiler bir süredir gündemde yer ediniyor.

iPhone 14'ün gösterdiği gibi Apple yeni iPhone amiral gemileri için yeni bir strateji uyguladı. Pro modeller her zaman daha uygun fiyatlı modellerin sunamayacağı ayrıcalıklı özellikleri sunarken standart modeller daha standart özelliklere sahip oluyor.

Gelecek yılki iPhone 15 serisinde de benzer bir yaklaşım sunulması bekleniyor. Gelecek yılki iPhone 15 Pro modelinde hangi özelliklerin beklendiğini sizler için derledik.

iPhone 15 Pro'nun Yeni A17 Bionic İşlemcisi

İPhone 14 serisi gibi gelecek yılın iPhone'ları da çift işlemci politikasını izleyecek.

Yeni 3nm A17 Bionic işlemciyi iPhone 15 Pro ve Ultra alacak. iPhone 14 Pro'lara güç veren A16, muhtemelen iPhone 15 ve 15 Plus'a güç verecek.

Daha Pahalı iPhone'lara RAM Artışı

TrendForce'tan yakın tarihli bir rapor, iPhone 15 Pro ve Ultra'nın 6 GB yerine 8 GB RAM'e sahip olabileceğini belirtiyor. Daha pahalı iPhone'lar, bazı gelişmiş özellikleri işlemek için daha fazla belleğe ihtiyaç duyabilir. Hız testi karşılaştırmaları, iPhone 14'ün işlemcisinin sektörde rakibi olmadığını göstermişti ancak bellek yönetimi sorun olabilir.

Daha uygun fiyatlı modeller, tıpkı selefleri gibi muhtemelen 6 GB RAM'e sahip olacak.

iPhone 15 Pro'da Daha Hızlı USB-C

Tüm iPhone 15 modellerinde Lightning yerine USB-C bağlantı noktaları bulunacak. Apple, akıllı telefonların şarj için USB-C kullanmasını gerektiren AB yasa tasarısına uymayı planladığını zaten onaylamıştı ancak Apple, bunu gelecek yıl yapacağını hiçbir zaman belirtmedi.

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro ve Ultra'nın hızlı veri aktarımlarını (USB 3.2 veya Thunderbolt 3) destekleyen USB-C bağlantı noktalarına sahip olacağını söyledi ancak daha ucuz yani standart modellerde USB 2.0 bulunması bekleniyor.

İlk Periskop Zoom Lens

Söylentilere göre Apple, iPhone 15 Pro'yu da Ultra'dan ayıracak. Eşsiz bir Ultra özelliği, iPhone'daki yakınlaştırma deneyimini geliştirmek için bir periskop lens olabilir.

Böyle bir durumda iPhone 15, Apple'ın Ultra'dan daha pahalı olmasına rağmen periskop yakınlaştırma deneyimi sunan ilk serisi olabilir.

iPhone 15 Ultra'da Çift Selfie Kamerası

Yakın tarihli bir rapor, iPhone 15 Ultra'nın Pro modelden daha iyi bir selfie kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor. En pahalı iPhone 15 modelinin ön tarafında iki kamera yer alacağı bildiriliyor. Sızıntı doğruysa bu iPhone için bir ilk daha olacak.

iPhone 15 Pro'da Yeni Fiziksel ve Ses Tuşları

Analist Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhone 15 Pro modellerinin fiziksel ses ve güç tuşlarını dokunsal geri bildirim kullanan katı hâl formunu benimseyen şekillerde değiştirebileceğini belirtiyor.

Titanyum Kasa

Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde, ön ve arka cam katmanları arasında paslanmaz çelik bir çerçeve bulunuyor. Metal çerçeve harika görünüyor olsa da aynı zamanda telefonları çok daha ağır yapıyor.

Dayanıklılıktan ödün vermeden ağırlığı azaltmanın bir yolu ise elbette titanyuma geçmek. Apple, Apple Watch Ultra'da zaten titanyum kasalar kullanıyor. Söylentiler Apple'ın iPhone 15 Ultra'yı titanyum kasayla üretmek istediğini iddia ediyor, bu da Pro modelleri için bir başka ayrıcalıklı özellik olacak.

Peki siz iPhone 15 serisinin yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.