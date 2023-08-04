Herkesin Merakla Beklediği iPhone 15 Serisinin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! 

Her ne kadar ortaya atılmış iddialar olsa da iPhone 15 serisi için büyük Apple etkinliğinin ne zaman yapılacağı bilinmiyordu. Ancak bugün kaynaklardan gelen bilgilere göre serinin tanıtımı 13 Eylül'de gerçekleşebilir.

Telefonun fiyatından tutun da teknik özelliklerine kadar neredeyse her ayrıntısı konuşuldu. Ancak bunların çoğu kesin bilgiler olmadı. İşte lansman tarihinin de 13 Eylül'de mi olacağını kesin olarak ancak Apple'ın resmi açıklamasından öğrenebiliriz.

iPhone 14 Ne Zaman Çıkmıştı?

Geçtiğimiz sene iPhone 14'ün ön siparişi 9 Eylül’de başlamıştı. Mağazalardaki resmi satışları ise 16 Eylül’de olmuştu. İşte iPhone 15'in de lansman tarihine göre yaklaşık olarak hangi tarih aralığında satışa sunulacağını tahmin edebiliriz.

Eğer söylendiği gibi lansman 13 Eylül'de yapılırsa yaklaşık iki hafta sonra da satışların başlaması beklenebilir. Buna göre; telefonun yurt dışı ön siparişlerinin 15 Eylül Cuma günü açılacağı düşünülüyor. Esas piyasaya çıkışının ise 22 Eylül'de olabileceği söyleniyor.

Telefonun kavisli kenarlara ve daha ince çerçevelere sahip olacağı söylentileri, tasarımı ve özellikleri hakkındaki diğer tüm bilgileri öğrenmemize çok az kaldı. Yaklaşık bir ay sonra büyük etkinlikte neler olacak, nelere şaşıracağız hep birlikte göreceğiz.

Sizce Apple'dan resmi bir açıklama gelir mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.