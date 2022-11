iPhone 15'in Tasarımına Dair Yeni Bir Görsel Sızdırıldı

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 14 serisini piyasaya sürdü ve odağını iPhone 15 serisine çevirdi. iPhone 14 modelleri Pro dışında yeterli satışlara ulaşamadı ve Apple zaman zaman tedarik zincirinde düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Şimdi ise şirket, iPhone 15'te gerçekleşmeyi planladığı çarpıcı değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Daha önce titanyum kaplama ile bir iPhone 15 Ultra modeli göreceğimiz iddiaları gündemde yerini almıştı. ShrimpApplePro isimli kullanıcının sızıntısına göre Apple'ın iPhone 15 için daha farklı planları var.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9