iPhone 15'in Tasarımına Dair Yeni Bir Görsel Sızdırıldı
Apple artık odağını büyük ölçüde iPhone 15'e çevirmiş durumda ve serinin yeni modelinin tasarımından sızıntılar gelmeye devam ediyor. İşte detaylar!
Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 14 serisini piyasaya sürdü ve odağını iPhone 15 serisine çevirdi. iPhone 14 modelleri Pro dışında yeterli satışlara ulaşamadı ve Apple zaman zaman tedarik zincirinde düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Şimdi ise şirket, iPhone 15'te gerçekleşmeyi planladığı çarpıcı değişiklikler üzerinde çalışıyor.
Daha önce titanyum kaplama ile bir iPhone 15 Ultra modeli göreceğimiz iddiaları gündemde yerini almıştı. ShrimpApplePro isimli kullanıcının sızıntısına göre Apple'ın iPhone 15 için daha farklı planları var.
iPhone 15'te Kavisli Yan Çerçeve Tasarımı Kullanılacak
So the new iPhone 15— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022
From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.
The material also will be titanium.
Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9
Apple görünüşe göre iPhone 15 serisi için daha önce iPhone 12, 13 ve 14 modellerinde olduğu gibi düz yerine arkaya doğru kavisli yan çerçeve tasarımı üzerinde çalışıyor. En yeni MacBook Pro da geçtiğimiz aylarda benzer bir tasarım stiliyle kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.
Apple özellikle konu tasarım değişiklikleri ise biraz daha katı bir firma ancak aldığı kararlar büyük ölçüde başarıyla sonuçlanıyor ve iPhone 15 için düşünülen tasarım değişikliklerinin de kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor.
Önümüzdeki yılın Eylül aylarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisinde Standart, Pro, Plus ve Ultra olmak üzere 4 farklı model olması planlanıyor.
iPhone 15 Pro, USB-C ile Veri Aktarım Hızında Artışa Sahip Olacak
Gelecek yılki iPhone 15 serisinin en önemli değişikliklerinden birinin Lightning'den USB-C'ye geçiş olması bekleniyor.
iPhone 15 Pro Beklenen Kamera İyileştirmesini Alamayabilir
Gelecek yılki iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in, kısmen Apple'ın bu modelleri Pro olmayan modellerden daha da farklılaştırma hedefi nedeniyle bir dizi farklı kamera güncellemesine sahip olacağı söyleniyor ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun bugün yayınladığı yeni bir rapor, bu söylentilerden biri olan kamera güncellemelerinden birinin bekleneni veremeyebileceğini söylüyor.
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