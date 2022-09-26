iPhone 15 Ultra Gelecek Yıl Pro Max Modelinin Yerini Alabilir

Gelecek yılki iPhone, Apple'ın adlandırma alışkanlıklarına bir değişiklik getirebilir. Bloomberg muhabiri Mark Gurman'a göre şirket, 2023'teki en büyük ve en pahalı cihazını, son performansı göz önüne alındığında beklediğiniz gibi iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra olarak adlandırabilir.

Bu değişikliğin, Apple'ın 2019'da iPhone 12'yi piyasaya sürmesinden bu yana gerçekleşecek olan iPhone'un en önemli yenilikçi tasarımına özgü olacağı bildiriliyor. Gurman, iPhone 15'in diğer "daha büyük değişikliklerin" yanı sıra USB-C'ye sahip olmasını bekliyor.

iPhone 15 Ultra, USB-C ile Gelebilir

Apple'ın akıllı telefonları yıllar içinde birkaç markalaşma amaçlı değişiklik gördü. iPhone'un ilk günlerinde şirket her iki yılda bir önemli bir yenilik piyasaya sürdüğüne yinelemeli modeller bir "S" işareti taşıyordu. 2019'dan beri şirket, en gelişmiş telefonlarını pazarlamak için "Pro" ve "Pro Max" tanımlarını kullandı. Üstelik bu yılın başlarında Apple'ın 2017'den beri kullanmadığı Plus markasının geri dönüşü de görüldü. Pro Max'i Ultra ile değiştirmek, Apple Watch serisi artık bir Ultra model içerdiğinden oldukça mantıklı görünüyor.

iPhone 15 söylenti değirmeni şimdiden birkaç ilginç tahmin üretmeye başladı bile. Gurman daha önce Apple'ın Avrupa Birliği'nin kararından önce USB-C iPhone'ları test ettiğini ve 2024'ten sonra üretilecek tüm yeni akıllı telefonlarında USB-C kullanmayı planladığını açıklamıştı. Daha yakın zamanlarda ise ekran analisti Ross Young, iPhone 15 serisinin tamamının iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sına sahip olacağını söyledi.

Şimdilik iPhone 15 ile ilgili bilinen söylentiler bu şekilde. Önümüzdeki yılın sonbaharına kadar bu söylenti furyası hız kesmeden devam edecek.